The Rookie hat die wichtigste Person in Nolans Leben komplett vergessen: Seit 2 Staffeln gibt es kein Lebenszeichen

Im Leben der The Rookie-Hauptfigur John Nolan gibt es diese eine Person, die ihm mehr als alles andere bedeutete. Warum haben wir seit zwei Jahren nichts von seinem Sohn gehört?

In der Vergangenheit wurde uns John Nolan (Nathan Fillion) in The Rookie als liebevoller Familienvater vorgestellt. Umso seltsamer ist es, dass ausgerechnet sein Sohn Henry Nolan (Zayne Emory) seit zwei Staffeln buchstäblich keine Rolle mehr spielt.

The Rookie-Fans rätseln: Was ist mit Henry geschehen?

Wie Diskussionen im entsprechenden Subreddit zeigen, beschäftigt The Rookie-Fans derzeit besonders, was mit Henry passiert? Von Staffel 1 bis einschließlich Staffel 6 ist Henry in regelmäßigen Gastauftritten fester Bestandteil von Nolans Leben und von The Rookie.

Eine der dramatischsten Folgen der ganzen Serie aus Staffel 3, nämlich Episode 12 mit dem Titel Gebrochene Herzen, drehte sich sogar um eine lebensnotwendige Herz-Operation von Henry. Dabei lernen wir auch Henrys Mutter Sarah Nolan (Emily Deschanel) und seine damalige Verlobte Abigail Tierney (Madeleine Coghlan) kennen. Nach Staffel 6, Episode 2 Die Hochzeit von Nolan aber herrscht Funkstille.

Fans auf Reddit nehmen Henrys Verschwinden humorvoll, wie tSnDjKniteX:

Hat Nolan nicht seinen Sohn erwähnt, als sie in Staffel 7 über Kinder gesprochen haben? Ich meine, er hat ihn zwar nicht namentlich genannt, aber er meinte so in der Art: “Ich habe es geliebt, meinen Sohn großzuziehen“, zumindest teilweise, lol

Kind_Delivery9850 erwiderte:

Der Bro hatte eine Herzoperation und ist dann einfach abgehauen.

Auch die vielen Spezialfolgen und Gastauftritte in Staffel 8 können nicht über den vermissten Henry hinwegtäuschen.

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Henry wurde heimlich durch eine andere Sohn-Figur ersetzt

Gegen Ende von Staffel 7 taucht mit Dash (Beckett Hawley) eine neue Nebenfigur auf, die wie Henry sehr jung ist – und eine Vater-Sohn-ähnliche Dynamik mit Nolan aufbaut. Fans diskutieren, dass Dash wie ein Ersatz für Henry wirkt.

Reddit-User VincentMagius meinte:

Ich hätte fast gedacht, Nolan würde sagen, dass Dash für ihn wie ein Sohn ist. Dann fiel mir ein, dass er ja bereits einen Sohn hat.

Andere Reddit-User:innen widersprachen, dass Nolan und Dash sich wegen ihrer ähnlichen Familiengeschichte verstehen. Einig waren sich Fans darüber, dass Henrys bisherige Existenz von den Autor:innen förmlich geleugnet wird. So wenig haben wir von ihm gehört. Auch bei den zuletzt großen Lebensfragen, ob Nolan nach Washington ziehen solle, spielte Henry keine Rolle. Nolans Ehefrau Bailey (Jenna Dewan) und er unterhalten sich nie über ihn.

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Auch wenn Henry derzeit nicht mit einer eigenen Story in die ohnehin vollgeladene Serie passt, könnten sich die Autor:innen ab und an an ihn erinnern. Vielleicht fällt sein Name in Staffel 8 nochmal. Da The Rookie bereits um eine 9. Staffel verlängert wurde, könnte er tatsächlich auch mal wieder auftreten.