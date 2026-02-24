The Rookie kündigt Crossover-Folge an, mit der wirklich niemand (!) gerechnet hat

Man hätte Hunderte The Rookie-Fans fragen können, aber vermutlich wäre niemand auf diesen Crossover gekommen. In Staffel 8 wird er Wirklichkeit.

Demnächst wird The Rookie mit Nathan Fillion ein völlig fremdes Popkultur-Universum betreten, das in den USA äußerst beliebt ist. Schon in Staffel 8 wird es so weit sein.

Es handelt sich um einen Crossover mit der Comedy-Welt von Dropout und wenn ihr noch nie von dem Streaming-Phänomen gehört habt, dann sei euch kurz der Kontext erklärt. Denn den braucht ihr, um das besondere Setting der Episode zu würdigen.

The Rookie Staffel 8: Der Crossover mit Dropout erklärt

Dropout ist ein amerikanischer Streaming-Dienst, der aus der Plattform CollegeHumor hervorgegangen ist. Das Programm besteht kurz gesagt aus Improvisations-Comedy, zum Beispiel im Rahmen von Rollenspielen oder Game Shows. Der Humor erinnert an LOL: Last One Laughing und Taskmaster. Eine der bekanntesten Marken von Dropout ist Game Changer, eine Game-Show mit meist drei Comedians, die in jeder Folge andere Regeln hat. In The Rookie wird es einen Crossover mit genau dieser Show geben.

In der 9. Folge der laufenden 8. Staffel von The Rookie werden John Nolan (Nathan Fillion) und Celina Juarez (Lisseth Chavez) nämlich wegen eines Raubüberfalls ins Studio von Dropout in Los Angeles gerufen, wo Nolan laut Synopsis "ein bekanntes Gesicht" treffen wird. Der Titel der Folge dürfte die Stimmung vorgeben: Laut Variety heißt die Crossover-Episode "Fun and Games".

Erste Bilder wurden schon veröffentlicht. Zu sehen sind neben den The Rookie-Stars bekannte Dropout-Gesichter wie Sam Reich als Moderator und Comedian Vic Michaelis (Ponies). Weitere Gaststars aus dem Dropout-Universum sind Jacob Wysocki, Zac Oyama und Anna Garcia. Wer sich einen Eindruck von Game Changer verschaffen will, kann das bei YouTube tun.

Der Crossover von The Rookie kommt im März

In Deutschland ist Dropout zwar kaum bekannt, in den USA hat der Streaming-Dienst in den letzten Jahren allerdings für Schlagzeilen gesorgt. Ohne Konzern oder TV-Sender im Rücken hat der Dienst mit seinen originären Comedy-Produktionen über eine Million Abonnent:innen angelockt, wie die L.A. Times vergangenes Jahr meldete.

Die Crossover-Episode von The Rookie und Dropout wird in den USA am 2. März ausgestrahlt und erscheint anschließend in Deutschland bei WOW. Seit dem 23. Januar gibt es dort jede Woche eine neue Folge der 8. Staffel.