The Rookie-Macher nennt die Staffel 8-Premiere "ein Muss für Chenford-Fans" – und enthüllt eine Storyline

The Rookie-Fans freuen sich auf Staffel 8, nicht zuletzt dank des Pärchens Tim Bradford und Lucy Chen. Alexi Hawley verspricht für die erste Folge bereits große Entwicklungen.

Zwar geht es in The Rookie um Polizeiarbeit, aber eigentlich wollen Fans nur die Liebe erblühen sehen: Und zwar die zwischen den Figuren Tim Bradford (Eric Winter) und Lucy Chen (Melissa O'Neil). Schon ein neuer Trailer zeigte ihnen kürzlich genau das, was sie sehen wollen. Und jetzt verrät Showrunner Alexi Hawley sogar noch mehr zum bevorstehenden Staffel 8-Auftakt.

The Rookie Staffel 8-Start: Der Chenford-Frust nervt selbst die Polizei-Kollegen

Gegenüber Collider erklärte Hawley jetzt:

Die Staffel 8-Premiere ist ein Muss für Chenford-Fans. Die beiden müssen wirklich miteinander reden. Ich möchte die Breakup-Story zwar verteidigen, weil wir einfach ein paar tiefschürfende Problem erkunden mussten, das sollte man nicht locker nebenher machen. Aber wir bewegen uns jetzt in eine positive Richtung. Die Frage ist: Welches Drama, welche Komplikationen erwarten die beiden später?

Hawley sprach außerdem an, dass sich auch befreundete Polizist:innen von der gegenwärtigen Chenford-Situation "frustriert" zeigten und gegebenenfalls eingreifen wollen – zu ihnen gehören laut Collider etwa Celina (Lisseth Chavez), Lopez (Alyssa Diaz) und Miles (Deric Augustine). Die Premiere enthalte dazu eine "lustige Storyline", die die "Machenschaften" der Kollegenschaft betreffe, so der Showrunner.

Wann läuft The Rookie Staffel 8 in Deutschland?

Wie genau es mit Chenford weitergeht, werden Fans schon bald erfahren: The Rookie Staffel 8 läuft am 9. Januar 2026 bei Sky und WOW an, allerdings vorerst nur in der englischen Originalversion. Die deutsche Synchronfassung folgt am 23. Januar. Alle 18 Episoden werden in wöchentlichem Rhythmus ausgestrahlt.

