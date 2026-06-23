The Rookie-Macher verspricht für Staffel 9 endlich, was alle Fans hören wollen: "Solange jeder überlebt, wird es eine Hochzeit geben"

Nach dem katastrophalen Ende von The Rookie Staffel 8 soll es richtig spannend weitergehen. Showrunner Alexi Hawley erklärt, worum sich Staffel 9 drehen wird und wer zum Cast zurückkehrt.

Das große Staffelfinale der beliebten Polizeiserie The Rookie hätte so romantisch sein können. Stattdessen endet Staffel 8 mit einem Cliffhanger, der viele Fans frustriert zurückgelassen hat. Doch Showrunner Alexi Hawley verteidigt im Interview mit TV Line das Finale und gibt Ausblicke auf Staffel 9.

Achtung, es folgen Spoiler zum Finale von Staffel 8!

The Rookie-Macher verteidigt konstroverses Staffel 8-Finale

Im Finale feiern Tim Bradford (Eric Winter) und Lucy Chen (Melissa O'Neil) ihre langersehnte Verlobungsfeier, doch die endet in einem Albtraum, als die beiden unmittelbar danach von Angreifern betäubt und entführt werden. Fans hätten dem Paar ihr Happy End gegönnt, doch Serien-Macher Hawley steht hinter seiner Entscheidung:

Es war ein wunderschöner Moment voller Freude und Glück und natürlich musste ich den zerstören. Wir werden die beiden nun in unbekannte Gewässer führen und sehen, wohin uns das bringt.

Über die Handlung hätten sie lange nachgedacht und wollten erst nur einen der beiden entführen, entscheiden sich dann aber für beide:

Letztendlich fühlte es sich so an, als sei es eine Reise, die sie gemeinsam durchmachen müssen. Deshalb ist es zugleich frustrierender und befriedigender, wenn sie gemeinsam in Gefahr geraten.

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The Rookie Staffel 9: So geht die Serie weiter

In dem Interview sprach Hawley auch offen über die Pläne für Staffel 9, die auch dank der überraschend jungen Fangemeinde verlängert wurde. Über die Zukunft des Paares sagte er:

Solange jeder überlebt, wird es eine Hochzeit geben.

Er und die Autor:innen würden genauso mit den Figuren mitfiebern wie die Fans und sich ein zufriedenstellendes Ende wünschen, wie auch immer das aussehen möge. Da es bei The Rookie schon viele Hochzeiten gegeben habe, suche Hawley nach neuen Wegen, um diese zu erzählen.

Aktuell seien die Drehbücher für Staffel 9 noch nicht geschrieben, doch eines ist sicher: In der kommenden Staffel wird sich vieles darum drehen, wie sich Tim und Lucy aus den Fängen ihrer Entführer zu befreien versuchen.

Zu sehen, wo und wie die beiden zusammen festgehalten werden, wird dramatisch und spannend werden.

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Neben dem Schicksal der beiden wird Staffel 9 außerdem klären müssen, wie es beruflich für Sergeant Wade Grey (Richard T. Jones) weitergeht, nachdem die zentrale Taskforce der vergangenen Staffel aufgelöst wurde. Gegenüber Deadline erklärte Hawley:

Eines der ersten Dinge, die wir herausfinden müssen, ist, was wir mit ihm machen, das sich wie eine echte Weiterentwicklung anfühlt.

Was die Fans ebenfalls freuen dürfte: alle aus dem Hauptcast sollen zu The Rookie Staffel 9 zurückkehren. Hawley und die Autor:innen würden es möglich machen, dass die alten Figuren nicht auf der Stelle treten und es weiterhin unterhaltsam und spannend bleibt. Wann Staffel 9 erscheinen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist mit einer Veröffentlichung im Januar 2027 zu rechnen.