The Rookie & Scrubs abgesetzt oder verlängert? Das Schicksal von 11 Serien steht fest – und 10 davon streamen bei Disney+

Der US-Sender ABC hat über die Zukunft von Scrubs, The Rookie, Grey's Anatomy und weiteren Disney+ Serien entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten sowie neuen Serien.

Jedes Jahr im Mai wird im Rahmen der Upfronts die Frage beantwortet: Wie sieht das neue Serienprogramm der US-Networks in der im Herbst startenden TV-Saison aus? Dazu gehört auch der Disney-Sender ABC, der nun wieder ein Urteil über die Zukunft zahlreicher Serienlieblinge fällt. Zum Portfolio des Senders gehören unter anderem Scrubs, 9-1-1, Grey's Anatomy, The Rookie und High Potential.

In Deutschland ist das Serienprogramm von ABC vor allem für Abonnent:innen des Streamingdiensts Disney+ interessant. Insgesamt neun von zehn Serien aus dem aktuellen ABC-Portfolio an fiktionalen Stoffen könnt ihr hierzulande bei Disney+ streamen. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen ABC-Serien für die Saison 2026/27 im Überblick.

The Rookie, Scrubs und 9-1-1: Alle Serien, die ABC verlängert hat

Insgesamt neun Serien, die in Deutschland bei Disney+ zu sehen sind, schickt ABC in eine neue Season. Während für die Krankenhausserie Grey's Anatomy auch nach über 20 Jahren kein Ende in Sicht ist, erreicht die Ersthelfer-Dramaserie 911 in der kommenden TV-Saison bereits den Meilenstein von 10 Staffeln.

Während Fans von The Rookie noch ungeduldig auf Staffel 7 bei Netflix warten oder die neuste 8. Staffel bereits fleißig bei Sky und WOW streamen, sind weitere Einsätze für John Nolan und sein Team bereits gesichert. Auch das Scrubs-Revival fand bei ABC und international bei Disney+ großen Anklang, wodurch eine Verlängerung wenig überraschend kommt.

Alle Serien, die ABC abgesetzt hat

Doctor Odyssey - abgesetzt nach 1 Staffel

Bereits im Mai 2025 ging die Dramaserie über die medizinischen Notfälle eines Arztes an Bord eines Luxus-Kreuzfahrtschiffes zu Ende. Streng genommen handelt es sich also nicht um eine Neuheit aus der vergangenen TV-Saison. Allerdings wurde das endgültige Aus für die Serie von Co-Schöpfer Ryan Murphy erst im Nachgang bekanntgegeben.

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Was ist neu? Die Serien-Neuheiten 2026/2027 bei ABC

Für die Saison 2026/2027 ließ ABC im Vorfeld lediglich zwei Pilot-Folgen produzieren, auf deren Basis über eine Serienbestellung entschieden wird.

Die vielversprechendste Neuheit stellt das The Rookie-Spin-off The Rookie: North dar, das einen neuen mittelalten Polizei-Anfänger ins Zentrum stellt, der im Pierce County im US-Bundesstaat Washington auf Streife geht. Mit dem Piloten zu Do You Want Kids? geht auch eine neue Comedy-Serie ins Rennen. Die potenzielle Neuheit von Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend) folgt dem Leben eines verheirateten Paares in zwei unterschiedlichen Realitäten.

Die ABC-Upfronts finden am 12. Mai statt. Sobald der Disney-Sender sein zukünftiges Serienprogramm offiziell vorgestellt hat, werden wir diese Übersicht aktualisieren und ergänzen.

Warum hat ABC so wenige Serien? In den letzten Jahren ist das Programm von ABC zunehmend zusammengeschrumpft und fällt im direkten Vergleich mit den Konkurrenzsendern CBS, NBC und FOX überraschend klein aus. Ein Grund dafür ist die Muttergesellschaft Disney, die ihren Fokus auf Streaming-Serien bei Hulu und Disney+ verstärkt hat.



Hier findet ihr weitere Absetzungen, Verlängerungen und Serien-Neubestellungen:

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.

