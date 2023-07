The Rookie Staffel 4 ist ab heute bei Netflix – doch sie beginnt mit der größten Enttäuschung der ganzen Serie

Netflix hat nachgezogen und nimmt endlich die 4. Staffel The Rookie ins Programm. Der Auftakt ist leider völlig misslungen, denn eine Hauptfigur wird mit einer Notlösung richtig schlecht aus der Serie geschrieben.

Seit März gibt es bei Netflix Staffel 1 bis 3 von The Rookie zu streamen und seit dem 1. Juli endlich auch die 4. Staffel. Die Polizei-Serie erfreut sich großer Beliebtheit, doch der Auftakt von Staffel 4 hält eine riesige Enttäuschung bereit: Eine beliebte Hauptfigur wird auf die schlechteste Art aus der Serie befördert, die man sich vorstellen kann.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Rookie Staffel 4!

The Rookie Staffel 4 bei Netflix: Der sinnlose Figurentod war eine Notlösung, weil der Schauspieler nicht zurückkehrte

Manchmal müssen Drehbuchschreiber:innen kreativ werden, weil Stars nicht zu Serien zurückkehren wollen wie Charlie Sheen in Two and a Half Men. Beim Staffel 4-Auftakt von The Rookie führte das zum enttäuschendsten Moment der ganzen Serie: Hauptfigur Jackson West (Titus Makin Jr.), seit der ersten Folge im Hauptcast, wird sang- und klanglos aus der Serie gekillt.

Niemand erwartet zu Beginn der 4. Staffel, dass Jackson stirbt. Und wie er aus der Serie geschrieben wird, ist einfach nur bizarr. Da Titus Makin Jr. aus nicht näher genannten Gründen keine weitere Szene mehr drehen wollte, wird im Staffel 4-Auftakt nur sein Double in einer Szene von hinten gezeigt – und erschossen.

Mehr News zur Serie: The Rookie basiert auf einer wahren Geschichte

So stirbt Jackson West in The Rookie: Am Ende der 3. Staffel wird Angela Lopez (Alyssa Diaz) bei ihrer Hochzeit entführt. Erst zu Beginn von Staffel 4 erfahren wir, dass Jackson West auch ein Kidnapping-Opfer ist. Wir sehen aber bloß eine Videoaufnahme, in der er in einen Wagen steigen soll. Da er sich wehrt, wird er erschossen und in den Kofferraum gesteckt. Das war's.

ABC Jackson West (Titus Makin Jr.) in The Rookie

Im Interview mit TVLine erklärt der Showrunner Alexi Hawley die Notlösung:

Was ich sagen kann, ist, dass Titus nicht zu Serie zurückkehrte, deshalb mussten wir die bestmögliche Lösung finden, um diesem Charakter gerecht zu werden, der von Anfang an so wichtig für die Serie war.

Dass Titus Makin Jr. die Serie generell verlassen will, war keine große Überraschung. Deshalb ist es umso enttäuschender, dass kein vernünftiges Ende gefunden wurde.

Der Jackson-Darsteller entdeckte schon während der 2. Staffel Mängel bei der Serie. Er wünschte sich daher vom Showrunner, dass sich die Serie mehr mit Rassismus innerhalb der Polizei auseinandersetzt, berichtet Entertainment Weekly . Staffel 3 versuchte das Thema daraufhin mit der Figur von Doug Stanton aufzugreifen, dem neuen und rassistischen Vorgesetzten von Jackson West.

The Rookie Staffel 1 bis 4 könnt ihr ebenfalls bei Amazon Prime Video* , Disney+ * und WOW * im Abo streamen. Für mehr Streaming-Tipps könnt ihr durch die 110 besten Serien-Starts im Juli 2023 stöbern.

The Rookie & Co.: Wir empfehlen die 20 besten neuen Serienstarts im Podcast

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.