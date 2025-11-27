Wo ist The Rookie Staffel 6 Folge 11 bei Netflix? Warum die Season leider nur 10 Folgen hat

Endlich geht es bei Netflix mit The Rookie weiter. Doch die 6. Staffel mit John Nolan, Chenford und Co. kommt überraschend kurz daher. Das ist der Grund.

Pünktlich zum besinnlichen Advent geht das Geballer bei Netflix weiter. Nachdem die 6. Staffel der beliebten Cop-Serie The Rookie bereits bei WOW, Disney+ und auch in der ZDF-Mediathek zu streamen ist, zog Netflix am 1. Dezember endlich nach. Das wird alle The Rookie-Fans bei dem Streamer zwar freuen, aber auf eine Enttäuschung müssen sie sich trotzdem gefasst machen: Die Staffel ist stark verkürzt.

Wo ist Folge 11? Die 6. Staffel von The Rookie hat leider nur 10 Episoden

Ihre Premiere hatte die 6. Staffel bereits Anfang 2024 beim US-Heimatsender ABC. Doch statt der 22 Folgen, die Staffel 4 und 5 noch zu bieten hatten, ist bei Staffel 6 nach nicht einmal der Hälfte Schluss. Ein 11. Folge gibt es nicht und das hat einen ziemlich wichtigen Grund.

Dass The Rookie Staffel 6 mit 10 Folgen nicht einmal halb so lang ist wie alle anderen Staffeln, liegt am Hollywood-Doppelstreik, der die Traumfabrik von Mai bis November 2023 fest im Griff hatte. Amerikanische Drehbuchschreibende und Schauspielende gingen auf die Straße, um bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Das hatte auch zur Folge, dass viele Produktionen stillstanden und zahlreiche Serienstaffeln aus dieser Zeit entweder verschoben oder verkürzt wurden – oder beides auf einmal wie bei The Rookie.

Auch die derzeit laufende 5. und letzte Staffel von Stranger Things hatte sich dadurch nach hinten geschoben. Hollywood-Blockbuster wie Deadpool & Wolverine wurden ebenso unterbrochen und verschoben wie zahlreiche Serien.

Wie geht es in The Rookie Staffel 6 bei Netflix weiter?

Wir erinnern uns: Am Ende der 5. Staffel ging es ordentlich zur Sache. Eine Truppe maskierter Söldner:innen machte Jagd auf das Los Angeles Police Department. Nicht nur Hauptfigur John (Nathan Fillion) und seine Verlobte, die Feuerwehrfrau Bailey (Jenna Dewan), mussten einen Angriff zu Hause abwehren. Aaron (Tru Valentino) und Celina (Lisseth Chavez) wurden auf offener Straße angegriffen und Aaron kämpfte im Krankenhaus verwundet ums Überleben. Sein Schicksal wird im Auftakt der 6. Season aufgeklärt.

Mehr zu The Rookie:

Was Fans oft noch mehr interessiert als der Gesundheitszustand, ist der Beziehungsstatus der geliebten Figuren. So hat uns Staffel 5 damit beglückt, dass Tim (Eric Winter) und Lucy (Melissa O'Neil) endlich offiziell ein Paar sind. In Staffel 6 kommt allerdings ein düsteres Geheimnis von Tim zutage, das nicht nur die Beziehung gefährdet. Aber es gibt auch frohe Botschaften: Die Hochzeit von John und Bailey rückt näher und es kommen ein paar ganz besondere Gäste zu Besuch.