Nach Staffel 6 müsst ihr für Staffel 7 von The Rookie Netflix hinter euch lassen: Alles zur neusten Season

Nachdem Staffel 6 von The Rookie endlich zu Netflix kam, wollen Fans natürlich Nachschub. Hier findet ihr alles Wichtige zu Staffel 7, zu Tru Valentinos Ausstieg, zum Trailer, zur Handlung und mehr.

In The Rookie Staffel 7 ändert sich einiges. Hauptdarsteller Tru Valentino steigt aus, es gibt wieder mehr Folgen, die Serie kehrt zu den Wurzeln zurück, Jenna Dewan startet wegen Babypause erst später und vieles mehr. Nachdem Staffel 6 mit einiger Verspätung nun sogar bei Netflix gelandet ist, wollen alle Nachzügler wissen, wie es weitergeht.

The Rookie Staffel 7 im Stream

Tolle Neuerungen

Anzahl der Folgen

Neue Besetzung

Bilder & Trailer

Handlung

Wo streamt läuft The Rookie Staffel 7 in Deutschland?

The Rookie Staffel 7 startete am 7. Januar 2025 in den USA. Nur drei Tage später, am 10. Januar 2025 ging es mit den neuen Folgen von The Rookie auch in Deutschland bei WOW los. Hier findet ihr alle Möglichkeiten, Staffel 7 in Deutschland zu schauen:

The Rookie Staffel 7 streamt bei WOW * im Abo .

. The Rookie Staffel 7 streamt bei Disney+ * im Abo .

. The Rookie Staffel 7 ist bei Amazon und Apple zu leihen und zu kaufen.

Gute Nachrichten: Staffel 7 ist wieder episodisch

The Rookie-Fans ging bestimmt das Herz auf, wenn sie den Präsidenten der Disney Television Group, Craig Erwich, über ihre Lieblingsserie reden hörten. Es war von "Eckpfeiler unserer Pläne" und "grandioser Geschichte" die Rede. Doch das Spannendste war ein Versprechen von Erwich, das den späteren Start von The Rookie und weiteren Serien wiedergutmachen sollte:

Sie werden ohne Pause laufen. Und dieses Momentum einer originären Episode Woche um Woche ist ein wichtiger Motor für diese Serien.

Normalerweise machen Staffeln mit dieser Länge mehrere Wochen Winterpause und weitere Ausstrahlungspausen. Alle, die The Rookie wöchentlich zum Start geguckt haben, hatten also keine Pause. Wer The Rookie jetzt in einem Stück im Abo bingt, hat zwar ohnehin keine Pausen, aber es gibt auch andere tolle Neuigkeiten:



Ebenfalls tolle Neuigkeiten sind, dass Staffel 7 von The Rookie wieder episodischer ist. Staffel 6 hatte das ziemlich aus den Augen verloren und sich, vermutlich auch wegen der kürzeren Laufzeit, fast ausschließlich auf den Haupt-Plot konzentriert.

Wie viele Folgen hat The Rookie Staffel 7?

Staffel 6 von The Rookie war verkürzt und hatte nur 10 statt den üblichen 22 Episoden. Staffel 7 kommt wieder auf 18 Episoden. Das sind immer noch weniger als die üblichen über 20 Stück, aber nach der halb so langen Staffel 6 nehmen wir 18 Episoden sehr gerne.

Besetzung von The Rookie Staffel 7: Neue Gesichter und ein Schock-Ausstieg

Bis auf einen schmerzlichen Ausstieg dürfen wir uns in Staffel 7 auf eine Rückkehr von allen weiteren Hauptfiguren des beeindruckenden Ensembles freuen.

Alle Rückkehrenden in The Rookie Staffel 7:

Die Schauspielerin Jenna Dewan fehlt allerdings in den ersten paar Folgen der 7. Staffel. Grund dafür ist ihre Schwangerschaft im realen Leben, die in der Serie nicht gezeigt werden sollte. Mittlerweile hat sie ihr Kind zur Welt gebracht und nur wenige Wochen nach der Geburt stand sie schon wieder am Set.

Begründet wird Baileys Fehlen damit, dass sie sich vor ihrem gefährlichen und mörderischen Ex-Mann versteckt halten muss.

Die neuen Gesichter in The Rookie Staffel 7:

Ohne regelmäßige Neuzugänge hätte The Rookie bald keine titelgebenden Rookies mehr. John Nolans Auszubildende aus Staffel 6, Celina Juarez, wird ihr Training in der 7. Staffel beenden und es kommt Nachschub in Form von Deric Augustine (Night Night) und Patrick Keleher, der bislang nur Kurzfilme drehte und auf der Theaterbühne zu sehen war.

Hier könnt ihr euch die beiden sympathischen Neuzugänge in einem witzigen Clip in Aktion ansehen:

Schock-Ausstieg von Tru Valentino vor Staffel 7:

Überraschend mussten wir uns zwischen Staffel 6 und 7 von Aaron-Darsteller Tru Valentino verabschieden. In Staffel 6 bekam er eine größere Rolle, als er mit der neuen Polizei-Psychotherapeutin anbandelte. Mit seinem Status als stinkreicher TikTok-Star brachte Aaron neue Facetten in den Polizei-Alltag der Serie, die ab Staffel 7 leider wieder wegfallen.

Tru Valentino verließ The Rookie wohl aus Karriere-Gründen. Mehr über Valentinos Ausstieg aus The Rookie erfahrt ihr hier. Im Staffel-Auftakt der 7. Season erklärt die Serie, warum Aaron das Los Angeles Police Department verlassen hat. Er ließ sich eigenmächtig in ein anderes Department versetzen, wo niemand weiß, dass er ein Patient der korrupten Therapeutin Dr. Blair London war. Mehr zu dieser Begründung erfahrt ihr hier.

Bilder und Trailer zu The Rookie Staffel 7

Kurz nach Produktionsstart wurde das erste Set-Bild von Tim-Darsteller Eric Winter auf Instagram geteilt. Darauf zu sehen sind sowohl er als auch Lucy-Darstellerin Melissa O'Neill. Komplettiert wird das Quartett von Mekia Cox als Nyla Harper und Wade Gray-Darsteller Richard T. Jones:

Viele Monate mussten vergehen, bis wir kurz vor Staffel 7-Start endlich den ersten vollen Trailer für die neue Rookie-Season zu Gesicht bekamen.

Erster offizieller Trailer zu The Rookie Staffel 7 heizte die Vorfreude an:

The Rookie - S07 Trailer (English) HD

Der offizielle Trailer zu The Rookie Staffel 7 verriet einige spannende Details, die wir euch hier aufführen wollen.

Handlung: So geht es in The Rookie Staffel 7 mit Nolan, Bailey, Tim, Lucy & Co. weiter

Schon im Trailer wurde klar, worum es im Auftakt von Staffel 7 gehen wird. Nolan und seine Polizei-Kolleg:innen müssen "zwei der gefährlichsten Männer, die wir je verhaftet haben" wieder einfangen. Die Rede ist vom mörderischen Fan-Liebling Oscar Hutchinson (Matthew Glave) und von Jason Wyler (Steve Kazee), dem Ex-Mann von John Nolans Ehefrau Bailey Nune. Die beiden waren in Staffel 6 aus dem mehr als verdienten Gefängnis entflohen. Von der darin verwickelten Anwältin Monica Stevens (Bridget Regan) fehlt im Trailer allerdings jede Spur.

Auch die zwei neue Rookies spielen eine wichtige Rolle. Sie werden unserem Lieblings-Ex-Paar Tim und Lucy zugeteilt. Das ehemalige Pärchen scheint wieder miteinander anzubandeln und außerdem eine Wette abzuschließen: Wer hat den besseren Rookie? Dem Trailer nach zu urteilen verlieren sie beide.

