The Rookie Staffel 8 endet mit dem dümmsten Cliffhanger der gesamten Serie und ich bin richtig sauer

The Rookie hat sich in seinen acht Jahren Laufzeit schon so einiges geleistet, aber das schießt den Vogel ab. Das Finale der 8. Staffel ist da und bricht ein Tim-und-Lucy-Versprechen vom Serienschöpfer höchstpersönlich.

Ich schaue The Rookie vor allem wegen Chenford. Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter) hatten von Tag 1 an eine fantastische Chemie und in Staffel 8 dürfen sie sich endlich offiziell und ohne Hürden als Paar zusammenziehen. John Nolan (Nathan Fillion) und die Probleme der anderen verblassen komplett, wenn es darum geht, dass Lucy sich mit Tims entfremdeter Mutter anfreundet oder Tim den passenden Verlobungsring finden will.

Das alles passte wunderbar zum Versprechen des Serienschöpfers Alexi Hawley, dass Tim und Lucy nach all den konstruierten Hindernissen endlich glücklich sein dürfen. Und dann das. Seit dem 8. Mai ist das Finale von The Rookie, Staffel 8, in Deutschland bei WOW * zu sehen und nervt Fans rund um die Welt.

Tim und Lucy werden im Finale von Staffel 8 entführt

Immerhin haben es Tim und Lucy im Finale bis zur Verlobung geschafft. Immerhin ist das Problem kein Beziehungsproblem. Und wenigstens haben sie beim Entführtwerden einander. Das war’s dann auch mit den guten Eigenschaften dieser Staffelschließung, denn der Rest ist sowohl frech als auch repetitiv. Ein Blick ins Internet zeigt, dass viele das Drama über haben.

Bis zur letzten Szene in dieser 18. Episode mit dem Ttiel The Bandit ist nämlich alles ganz wunderbar. Tim lockt Lucy an ihren liebsten Ort, den Strand, um ihr dort den wunderschönen Verlobungsring zu offenbaren. Die beiden werden heiraten. Dann beginnt der lächerliche Teil.

Sie werden von Bösewichten sediert, die ihnen Grüße von The Rookie-Massenmörder Heath Everrett ausrichten. Der sitzt dank Tim im Gefängnis und hat seine Handlanger geschickt. Ende. Alles Weitere erfahren wir dann erst in Staffel 9, die zumindest schon bestellt wurde. Abgesehen davon, dass Hawley uns Glück für Tim und Lucy versprochen hat, wiederholt die Serie hier ein seltsames Hochzeitsentführungsmotiv.

The Rookie ist unnötig dramatisch und wiederholt sich dabei

Heiraten, Kidnappen, da klingelt doch was. Diesmal ist es zwar nur eine Verlobung, aber findige Fans erinnern sich bestimmt an das Finale von Staffel 3, das auch am Thron der blödesten Cliffhanger kratzt. Damals war The Rookie noch recht frisch und alles passierte zum ersten Mal. Die erste große Hochzeit (Angela und Wesley), die erste große Hochzeitsentführung (Angela und Jackson). Nahmen wir so hin.

Bei Tim und Lucy handelt es sich allerdings um die x-te Hochzeit eines The Rookie-Paares. Die könnte man doch auch friedlich vonstatten gehen lassen. Hawley hat zudem einen wirklich großen Pool an wundervollen Charakteren, die er malträtieren kann – es müssen nicht immer dieselben Bösewichte sein, die denselben Unglücksraben nachstellen. Tim und Lucy haben in Staffel 7 gerade so ein Feuer überlebt und die Trennung verkraftet.

Und nicht nur das: Lucy wurde in einer der dramatischsten Episoden der Serie (Day of Death) in Staffel 2, schon mal entführt – das erste große Kidnapping von The Rookie. Nicht nur wiederholen Hawley und sein Team im Staffel 8-Finale das Lucy-Kidnapping, sie wiederholen auch das Heirats-Kidnapping. Da müssen neue Ideen her, die die bodenständigen Wurzeln der Serie nicht komplett über Bord werfen.

Platz 1 der schlechtesten und unnötigsten Momente in The Rookie ist natürlich nach wie vor der mies umgesetzte Tod von Jackson West. Auch die seltsamen Flitterwochen von John und Bailey in Staffel 6 sowie der absurde Ausflug nach Europa zu Beginn von Staffel 8 kommen in meine Anti-Top-10. Die Verlobungsentführung von Tim und Lucy setze ich auf Platz 2, zumal ich diesmal wegen Hawleys Versprechen nicht mit Drama gerechnet hatte.

Bis dass Staffel 9 uns (hoffentlich nicht) scheidet

Aber ich bin ehrlich: Ich werde Staffel 9 trotzdem schauen – und solange Tim und Lucy sich gemeinsam gegen ihre Kidnapper zur Wehr setzen und gemeinsam einen Ausweg finden, könnte sich der Auftakt der 9. Staffel mit Happy End für die beiden mit mir wieder gutstellen. Schließlich heißt es Chenford und nicht Trennford.

Die 8. Staffel von The Rookie ist seit dem 8. Mai vollständig bei WOW zu streamen. Das Finale gibt es derzeit im Originalton mit deutschen Untertiteln. Ab dem 22. Mai steht das Finale dann auch in der deutschen Synchronisation bereit.