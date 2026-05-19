The Rookie Staffel 8 hat gerade einen riesigen Streaming-Rekord gebrochen

Das Finale von The Rookie Staffel 8 ist in den USA eingetroffen und hat damit so viele Zuschauer:innen vor die Bildschirme gezogen wie noch nie.

Dass The Rookie eine extrem erfolgreiche und beliebte Serie ist, zeigt nicht nur die stetige Verlängerung auf dem US-Sender ABC, sondern auch die Publikumszahlen, die Folge für Folge immer wieder aufs neue beeindrucken. Das kürzlich veröffentlichte Staffel 8-Finale hat dahingehenend jetzt nochmal einen Rekord gebrochen. Denn die nervenaufreibende Episode hat so hohe Viewingzahlen generieren können wie keine andere Folge der Serie.

The Rookie Staffel 8-Finale stellt Serienrekord auf: Über 9 Millionen Views in 7 Tagen

Wie Deadline berichtet, konnte die Finalepisode der aktuellen Season, die am 4. Mai auf ABC gelaufen ist, innerhalb der ersten sieben Tage ganze 9,25 Millionen Views verzeichnen. Das betrifft die Publikumszahlen auf ABC, sowie den Streaming-Plattformen Hulu, Disney+ und weiteren digitalen Plattformen.

Damit konnte The Rookie sogar noch das starke Staffel 7-Finale überbieten, das letztes Jahr rund 8,93 Millionen Views in sieben Tagen generierte. Das Staffel 8-Finale geht für einen Streaming-Zeitraum von sieben Tagen nun als erfolgreichste The Rookie-Folge aller Zeiten in die Geschichte ein.

The Rookie konnte über die vergangenen vier Staffeln stetig seine Publikumszahlen verbessern und das sowohl unter den allgemeinen Zuschauenden als auch bei der jungen Zielgruppe der 18 bis 49-Jährigen. Das ist ein Erfolg, den nur wenige Serien erleben. Häufig lässt das Interesse der Fans in späteren Staffeln eher nach. Nicht so bei dem Krimi-Hit.

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Das Staffel 8-Finale hat uns einige nervenaufreibende Entwicklungen beschert, darunter ein schockierender Twist sowie ein Chenford-Moment, auf den Fans bereits seit Jahren warten. Kein Wunder also, dass so viele Menschen bei der Rekord-Episode einschalteten.

The Rookie Staffel 9 ist schon sicher

Ob die 9. Staffel hier nochmal einen draufsetzen wird, bleibt vorerst abzuwarten. The Rookie soll bereits 2027 mit neuen Folgen zurückkehren. Zusätzlich dürfen sich Fans nächstes Jahr ebenfalls auf das brandneue Spin-off The Rookie: North freuen. Hierzulande ist die Serie bei Sky und WOW im Streaming-Abo zu sehen.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.

