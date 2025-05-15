Alles über The Rookie Staffel 8 – die Serie setzt zum Leidwesen aller Fans einen nervigen Trend fort

In unserem Überblicksartikel zur 8. Staffel The Rookie erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Kürzlich ging Staffel 7 zu Ende und wir wissen schon in etwa, wann es weitergeht.

Schon vor einigen Monaten wurde die 8. Staffel von The Rookie beim Heimatsender ABC bestellt. Die langlebige Polizei-Serie besticht auch nach fast einer Dekade noch mit tollen Charakteren und einer guten Mischung aus Humor, Spannung, Action und Romantik. Kein Wunder, dass es in die achte Runde gehen darf. Alle Neuigkeiten dazu findet ihr in diesem Artikel, den wir für euch auf dem Laufenden halten.

Der Artikel enthält:

Startdatum

Streaming-Dienst

Besetzung

Handlung

Drehstart in Prag (!)

Startdatum: Wann kommt Staffel 8 von The Rookie?

Die gute Nachricht: Staffel 8 von The Rookie ist bestellt und befindet sich bereits in Produktion. Das wurde Anfang April bekannt gegeben. Es wird also definitiv ein Wiedersehen mit John Nolan, Bailey, Chenford und allen weiteren geben.

Die schlechte Nachricht: Wir müssen relativ lange warten. Wie bereits Staffel 6 und Staffel 7 wird auch die 8. Staffel nicht schon im Herbst starten, wie es bei Network-Serien eigentlich üblich ist. Stattdessen wird sie erst kommendes Jahr beginnen – Anfang 2026. Wir müssen also fast ein Dreivierteljahr auf neue Folgen warten, wie unter anderem Collider berichtet.

Angesichts der Tatsache, dass hochwertige Serien im Streaming-Zeitalter oft mehr als zwei Jahre brauchen, um Nachschub zu liefern, ist der Abstand zu verschmerzen.

Streaming-Dienst: Wo wird Staffel 8 in Deutschland zu sehen sein?

Wie auch die 7. Staffel wird Staffel 8 von The Rookie voraussichtlich erstmal exklusiv bei Sky und WOW * in Deutschland zu sehen sein. Wir hoffen, dass Sky die neuen Folgen von Staffel 8 ebenfalls nur mit kurzer Verzögerung von wenigen Tagen nach Deutschland bringt.

Besetzung: Wer spielt in The Rookie Staffel 8 mit?

Da es bisher von keinen Ausstiegen und Neuzugängen zu berichten gibt, wird der Cast wohl im Großen und Ganzen so beibehalten werden. Wir können erstmal davon ausgehen, dass alle großen Namen des ausladenden Ensembles dabei sind. Diesmal wird es wohl keinen ungeplanten Ausstieg wie vor Staffel 7 von Tru Valentino geben. Fans haben zwar Angst um Tim Bradford, doch das ist höchstwahrscheinlich unbegründet.

Ob auch der zuletzt schwer verletzte Rookie Seth (Patrick Keleher) in Staffel 8 dabei sein wird, wusste der Darsteller selbst noch nicht. Seine Story könnte abgeschlossen sein, zumal der Hauptcast bereits enorm ist.

Meinung zu The Rookie:

Handlung: Wie geht es in Staffel 8 von The Rookie weiter?

Über die Handlung ist bisher nicht viel bekannt, allerdings lässt sich so manches anhand des Finales von Staffel 7 ableiten. Allen voran wird Fans natürlich interessieren, wie es mit Chenford (Lucy Chen + Tim Bradford) weitergeht, nachdem Lucy ihre Prüfung zur Sergeant bestanden hat.

Die beiden können sich nun nach ewigem Hin und Her wohl endlich offiziell und ohne Heimlichtuerei und Groll Boyfriend und Girlfriend nennen. Allerdings scheinen ihnen dabei die unterschiedlichen Arbeitszeiten von Tag- und Nachtschicht im Weg zu stehen. Serienschöpfer Alexi Hawley will Lucy und Tim aber nicht weiter quälen. Auch Melissa O'Neil sagt über ihren Co-Star: "Er ist bereit."

Für John Nolan wird es interessant, da ihm im Staffelfinale gerade noch Schwerverbrecher Oscar Hutchinson (Matthew Glave) durch die Lappen ging. Dieser ist für Staffel 8 bereits bestätigt – schließlich war er in jeder einzelnen Staffel zu sehen. Vor allem der Staffelauftakt wird spannend, da The Rookie erstmals in Europa dreht.

Allzu viel ist allerdings noch nicht bekannt und das wird auch so gewollt sein. Erst kürzlich gab Nathan Fillion zu, dass Fans mittlerweile auch bewusst getäuscht werden müssen, um nicht alle Fälle sofort zu lösen. Fans sind auch auf den Straßen Los Angeles' der Grund, warum es immer schwerer und schwerer wird, The Rookie zu drehen.

The Rookie Staffel 8 startet Dreh in Prag (!)

Das allererste Mal in acht Jahren Seriengeschichte dreht The Rookie außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Allermeistens wird in Los Angeles gedreht. Für den Drehbeginn der 8. Staffel geht es sogar nach Europa und zwar ganz in die Nähe Deutschlands. Es wird in der tschechischen Hauptstadt Prag gedreht – nur 150 Kilometer von beispielsweise Chemnitz oder Dresden entfernt. Das wissen wir dank eines Posts von Jenna Dewan bei Instagram:

Nicht nur Bailey-Darstellerin Jenna Dewan, sondern auch Monica-Darstellerin Bridget Regan seien dort gesichtet worden. Das würde bedeuten, dass Bösewichtin Monica nach ihrem großen Cliffhanger in Staffel 7 direkt zu Beginn der 8. Staffel erneut auftaucht.

The Rookie-Fans haben also jede Menge, worauf sie sich freuen können, wenn die Serie 2026 zurückkehrt. Bis dahin könnt ihr noch unseren Podcast über The Rookie hören, in dem wir dem Phänomen auf die Spur gehen.



Warum ist The Rookie so beliebt?

Neben dem klassischen Nathan Fillion-Humor fährt The Rookie auch viel authentisch wirkende Polizeiarbeit und Streifenfahrten auf, die in den Bann ziehen. Um ein ganz spezielles Problem kommt aber auch diese Cop-Serie nicht drumherum.

