Deutschland-Start von The Rookie Staffel 8 ist bekannt: So schnell ging's noch nie

Es gibt frohe Neuigkeiten für alle Neujahrsmuffel: Nur kurze Zeit nach dem US-Start startet die brandneue Staffel 8 von The Rookie Anfang Januar auch in Deutschland.

Wie Sky vor einigen Tagen in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird auch die neuste Staffel von The Rookie sehr schnell nach Deutschland kommen. Die brandneue Staffel 8 von The Rookie startet nur wenige Tage nach US-Start im Originalton bei uns und nur zwei Wochen später auch in der deutschen Synchro.

The Rookie Staffel 8 in Deutschland: Englische und deutsche Ausstrahlung bei Sky und WOW

Schon bei Staffel 7 von The Rookie war Sky sehr bemüht, die beliebte Cop-Serie mit Nathan Fillion schnellstmöglich nach Deutschland zu bringen. Staffel 8 wird genauso behandelt. Hier findet ihr alle Ausstrahlungsdaten und Versionen, wann The Rookie Staffel 8 bei Sky und dessen Streaming-Dienst WOW in Deutschland Premiere feiert:

6. Januar 2026: The Rookie Staffel 8 startet mit Folge 1 in den USA bei ABC

9. Januar 2026: The Rookie Staffel 8 startet mit Folge 1 im englischen Originalton mit Untertiteln (!) in Deutschland bei Sky und WOW

The Rookie Staffel 8 startet in Deutschland bei Sky und WOW 23. Januar 2026: The Rookie Staffel 8 startet mit Folge 1 in der deutschen Synchronisation in Deutschland bei Sky und WOW sowie um 20:15 Uhr bei Sky One

Wie bereits letztes Jahr bekommen wir nur drei Tage nach der US-Ausstrahlung die Originalversion mit Untertiteln geliefert. Wer die deutsche Synchronisation gewohnt ist, muss nur zwei Wochen länger warten.

Insgesamt hat The Rookie Staffel 8 wie bereits die Vorgängerstaffel 18 Episoden, die ohne Pause ausgestrahlt werden. Das Finale läuft somit voraussichtlich am 14. April bei uns im Originalton und am 28. April 2026 in der deutschen Synchro.

Die Auftaktfolge von The Rookie Staffel 8 ist eine Besonderheit

Zum ersten Mal in der Geschichte von The Rookie hat die Serie für Staffel 8, Folge 1 außerhalb der USA gedreht. Und dann gleich in Europa, im wunderschönen Prag. Nur wenige Kilometer von Deutschland entfernt gehen John Nolan (Fillion), seine Ehefrau Bailey Nune (Jenna Dewan) und Anwalts-Antagonistin Monica Stevens (Bridget Regan) auf Verbrecher:innenjagd in der historischen Altstadt.

Das beweisen die Fotos zu Folge 1 unter der Prager Karlsbrücke. Dann erfahren wir sicherlich auch endlich die vollen Auswirkungen von Monicas Immunitäts-Deal, der im Finale der 7. Staffel die Fans schockierte.

Ansonsten wird es auch für alle Chenford-Fans spannend. Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter) stehen kurz davor, endlich eine normale, glückliche Liebesbeziehung zu führen. Serienschöpfer Alexi Hawley wolle Lucy und Tim nicht weiter quälen und die Fans werden es ihm danken.

Wie sie allerdings das Problem der unterschiedlichen Arbeitszeiten auflösen, ist noch nicht klar. Zuletzt standen Tim und Lucy nämlich vor einem neuen Problem: Er arbeitet am Tag, sie in der Nacht. Gemeinsame Quality Time war quasi unmöglich.

Wer jetzt die 7. Staffel nochmal nachholen will, wird in Deutschland bei WOW und Disney+ fündig.