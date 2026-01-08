The Rookie geht in Staffel 8 einen riesigen Schritt und will damit einen 38 Jahre alten Serienfluch brechen

Die 8. Staffel von The Rookie ist gestartet und endlich wissen wir, wie es mit Tim und Lucy weitergeht. Mit dem drastischen Schritt will sich der Serienmacher gegen eine alte Regel wehren.

Seit der 1. Staffel gibt es in der Erfolgsserie The Rookie neben Polizeieinsätzen auch zahlreiche Liebesgeschichten, die von Fans ebenso willkommen geheißen werden. Tim und Lucy haben sich hierbei als die großen Fan-Favoriten etabliert, deren Chemie unschlagbar ist. Diese Woche startet die 8. Staffel von The Rookie und es gibt endlich eine Antwort auf den großen Cliffhanger: Dürfen die beiden glücklich werden?

Nicht einmal ein 38 Jahre alter Serienfluch kann The Rookie-Macher Alexi Hawley dabei aufhalten, endlich den großen Schritt zu gehen.

The Rookie löst den großen Cliffhanger um Tim & Lucy gleich im Staffel 8-Auftakt auf

Chenford – Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter) – wurde in The Rookie noch keine ruhige Minute gegönnt. Als sie in Staffel 5 nach langem Betteln des Publikums endlich zusammenkamen, wurde in Staffel 6 eine Trennung konstruiert. Staffel 7 diente der Versöhnung, doch dann endete es mit einem Cliffhanger.

Gerade als sich die beiden wieder offiziell annähern, wird Lucy in die Nachtschicht versetzt. Die beiden sehen sich kaum noch und die letzte Folge von Staffel 7 spannt Fans auf die Folter: Als Tim den großen Schritt wagt und Lucy fragt, ob sie zusammenziehen, schläft sie bereits. Nicht einmal Liebesgeständnisse können den verdrehten Biorhythmus retten. Während er sie zudeckt, murmelt er "Fortsetzung folgt". Doch Staffel 8 fackelt lange.

Achtung, Chenford-Spoiler für die 1. Folge von Staffel 8: Natürlich gibt es auch im Staffel 8-Auftakt wieder Stress zwischen Tim und Lucy, aber letztlich wird alles gut. Er fragt seine Angebetete nochmal, ob sie zusammenziehen wollen, und Lucy bejaht. Damit öffnet The Rookie dem Moonlighting-Fluch Tür und Tor. Interessiert die Serie wirklich noch so viele Leute, wenn das zentrale On-Off-Pärchen glücklich ist miteinander?

The Rookie-Macher will den Moonlighting-Fluch brechen

Bei dem sogenannten Moonlighting-Fluch handelt es sich um eine besonders verzwickte Situation für Drehbuch-Schreiber:innen, wie The Wrap berichtet. Wir haben ihn bereits bei Ross und Rachel in Friends gesehen, bei Castle und Beckett in Castle und bei den Hauptfiguren von Bruce Willis und Cybill Shepherd in Moonlighting – Das Model und der Schnüffler, wo der Name herkommt.

Der Fluch bezeichnet einen Quotenabfall, nachdem das zentrale Paar der Serie nach vielem Hin und Her endlich zusammenkommt. Daher gilt die Faustregel: Die Anspannung hält die Leute bei der Stange, das Glück her nicht. Genau das soll bei Moonlighting im Jahr 1989 zum Aus der Serie geführt haben.

Auch The Rookie hat das sieben Jahre lang mit Chenford auf die Spitze getrieben. Einer hat allerdings keine Angst vor dem Moonlighting-Fluch und das ist der The Rookie-Macher Alexi Hawley höchstpersönlich:

Es sind noch so vieles, es sind so viele Geschichten übrig, die wir erzählen können. Ehrlich, ich habe keine Angst. [...] Ich habe keine Angst davor, wie das Glücklichsein aussehen könnte.

Konkret teast Hawley an, dass sich Chenford auch gut für "leichtere Storylines" eignen und für das allseits beliebten "Rom-Com-Zeug". Wie The Wrap berichtet, lernen wir und Lucy daher in Staffel 8 endlich Tims Mutter kennen. Hawley erzählt:

Was macht die Dynamik [von Tim und seiner Mutter] mit Lucy, und wie wird sie sich mit der Mutter verstehen, die wir noch nie gesehen haben?

Auch interessant:

Wer sich selbst von der Chenford-Versöhnung überzeugen will, kann das in Deutschland ab dem 9. Januar machen. Rund um die Mittagszeit wird bei Sky und WOW nur drei Tage nach US-Start die 1. Folge der 8. Staffel im Originalton zur Verfügung stehen. Am 23. Januar kommt die Auftaktfolge dann in deutscher Synchronisation zu WOW.