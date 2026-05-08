The Rookie Staffel 9 ist sicher: So wird es mit Lucy & Tim nach dem Staffel 8-Schock weitergehen

Die 8. Staffel The Rookie endete soeben mit einem Knall. Wir prüfen, wann Staffel 9 startet und wie es mit den Unglücksraben Tim und Lucy weitergehen wird.

Seit dem 13. April dürfen sich alle Fans der Erfolgsserie The Rookie in Sicherheit wiegen. Da bestätigte ABC die Verlängerung um eine 9. Staffel. Das ist nicht nur ein Rekord für Hauptdarsteller Nathan Fillion, sondern auch eine Auszeichnung für Serienschöpfer Alexi Hawley, der nach über 140 Folgen noch immer so viele Leute bei der Stange hält.

In diesem Artikel erfahrt ihr:

Wann Staffel 9 startet

Wer von der Besetzung zurückkehrt

Wie es nach dem Chenford-Cliffhanger weitergeht

Wann startet The Rookie Staffel 9 in Deutschland?

Wir gehen davon aus, dass der US-Muttersender ABC die Ausstrahlung zum Jahresbeginn beibehält. The Rookie Staffel 9 startet demnach voraussichtlich im Januar 2027.

Die deutsche Erstausstrahlung könnte wie die Jahre zuvor wieder Sky und WOW übernehmen. Dort startete Staffel 8 nur drei Tage nach US-Premiere im Originalton mit Untertiteln und jeweils im Zweiwochenverzug schon auf Deutsch.

Wer kehrt aus dem Cast für Staffel 9 zurück?

Bisher scheinen die meisten Hauptdarstellenden für Staffel 9 gesichert zu sein, aber es gibt Wackelkandidat:innen und einen definitiven Ausstieg in Staffel 8.

Höchstwahrscheinlich weiter mit dabei:

Ebenfalls zu erwarten sind weitere Auftritte der Gaststars Arjay Smith (Harpers Ehemann James), Zander Hawley (Celinas Freund Rodge), Brent Huff (Comic Relief Smitty), Beckett Hawley (Dronenjung Dash), Matthew Glave (Bösewicht Oscar, der bisher in jeder Staffel war) und Jeffrey Vincent Parise (Massenmörder Heath Everett, der im Staffel 8-Finale angeteast wurde).

Auch interessant ist eine Aussage von Alexi Hawley zu weiteren Gaststars in Staffel 9. Er will sein Autor:innen-Team vergangene Staffeln abgrasen lassen nach Bösewichten, die mittlerweile wieder auf freiem Fuß sein könnten. Uns erwarten allerlei Déjà-vus.

Wackelkandidaten:

Richard T. Jones als Wade Grey , dessen FBI-Taskforce nicht weiter bestehen wird, sowie Angel Parker als Wades Ehefrau Luna Grey.

, dessen FBI-Taskforce nicht weiter bestehen wird, sowie Angel Parker als Wades Ehefrau Tru Valentino als Aaron Thorson : Er verließ nach Staffel 6 die Serie, hatte aber Gastauftritte in Staffel 8.

: Er verließ nach Staffel 6 die Serie, hatte aber Gastauftritte in Staffel 8. Patrick Keleher als Seth Ridley , der in Staffel 8 keine zweite Chance bei der Polizei bekommt und sich endgültig von diesem Karriereweg verabschiedet.

, der in Staffel 8 keine zweite Chance bei der Polizei bekommt und sich endgültig von diesem Karriereweg verabschiedet. Seth Gabel als Serienkiller Liam Glasser, der auf freiem Fuß ist und Unheil ankündigt – er könnte auch eine Staffel überspringen

Definitiv raus:

Monica Stevens (Bridget Regan) starb in der vorletzten Folge der 8. Staffel.

Wie geht es nach dem Cliffhanger für Tim und Lucy weiter?

Tim und Lucy dürfen sich im Finale der 8. Staffel endlich verloben, doch das Glück wärt nicht lange. Handlanger von Heath Everett, der dank Tim im Gefängnis sitzt, sedieren die beiden am Strand. Chenford wird gekidnappt. Was genau passiert, erfahren wir erst in Staffel 9, es gibt aber bereits ein paar Anhaltspunkte.

Serienschöpfer Alexi Hawley hat Deadline ein ausführliches Interview gegeben, das Lust auf Staffel 9 macht. Demnach soll sich der Auftakt von Staffel 9 auf die Entführung von Tim und Lucy konzentrieren. Die beiden sollen einige Hindernisse in den Weg bekommen, aber selbst tatkräftig an ihrer Rettung beteiligt sein. Sie werden sich also als frisch Verlobte gemeinsam aus der misslichen Lage befreien.

Heath Everett wollte Tim mit der Entführung bestrafen: Tim hatte bei der Verhaftung ein saftiges Bestechungsgeld von zehn Millionen Dollar ausgeschlagen und den Millionär endgültig hinter Gittern gebracht. Um Tim maximal zu bestrafen, ließ er auch Lucy kidnappen. Dass sie beide gemeinsam entführt werden, wurde vom Showrunner noch einmal ausdrücklich betont.

Wir können also davon ausgehen, dass sich Staffel 9 direkt mit der großen Frage beschäftigen wird, was aus Tim und Lucy wird. Bis dahin werden rund acht Monate voller Ungewissheit vergehen.