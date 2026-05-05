The Rookie Staffel 9 soll gleich mehrere der besten Bösewichte zurückbringen

Im Finale von The Rookie Staffel 8 sind mehrere bekannte Bösewichte zurückgekehrt. Für Staffel 9 will Serienschöpfer Alexi Hawley noch weiter ausholen.

Die aktuelle The Rookie-Staffel ist eben erst zu Ende gegangen, da laufen schon die Vorbereitungen für Season 9 an. Dafür hat Showrunner Alexi Hawley ganz spezielle Pläne, die mit den Anfängen des Serien-Hits sowie vor allem mit den Bösewichten zu tun haben. Es könnte ein mehrfaches Wiedersehen geben.

Achtung, ab hier folgen leichte Spoiler zum Staffel 8-Finale von The Rookie!

Für The Rookie Staffel 9 will Alexi Hawley zu den (bösen) Anfängen zurückkehren

Im Finale von Staffel 8 gab es ein Wiedersehen mit den The Rookie-Bösewichten Heath Everett (Jeffrey Vincent Parise), der das frische Verlobungsglück von Tim (Eric Winter) und Lucy (Melissa O'Neil) gesprengt hat, und Serienkiller Liam Glasser (Seth Gabel), der in den kommenden Folgen dann eine größere Rolle spielen dürfte.

Im kürzlichen Interview mit Deadline verriet der The Rookie-Showrunner, dass er für die möglichen Bösewichte in Staffel 9 noch weiter ausholen will:

Mein Plan für die neunte Staffel ist, dass sich jemand oder mehrere Autoren die ersten Staffeln noch einmal ansehen und überlegen, ob einige unserer Charaktere, die wir schon mal im Gefängnis gesehen haben, inzwischen wieder frei wären. Gibt es da welche, die wir hinter Gitter gebracht haben, die ihre Strafe abgesessen haben und wieder frei sind? Können wir sie dann zurückbringen?

In diesem Zusammenhang erwähnt Hawley auch den Vorteil, dass sich die Serie mittlerweile in einem so weit fortgeschrittenen Stadium befindet:

Ich mochte einige Charaktere aus den ersten Staffeln sehr, aber die landen ja im Gefängnis, und man denkt sich: 'Tja, da können wir nichts mehr machen.' Zum Glück sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir [...] wieder mit ihnen arbeiten können – zum Beispiel, wenn sie wieder draußen sind.

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.



Wann startet The Rookie Staffel 9?

Gerade ist erstmal die 8. Staffel von The Rookie mit insgesamt 18 Folgen komplett ausgestrahlt worden. In Deutschland ist die aktuelle Season bei Skys WOW im Streaming-Abo verfügbar. Da sich Staffel 9 gerade noch in der frühen Planungsphase befindet, werden die nächsten Folgen noch eine Weile auf sich warten lassen. Wir rechnen nicht vor Januar 2027 mit dem Start von Season 9.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.