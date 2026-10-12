Erster Teaser zu The Rookie Staffel 9 enthüllt Starttermin – und es kommt noch besser

Neue The Rookie-Folgen nähern sich am Horizont – und zwar gleich doppelt. Denn ein neuer Teaser hat die Starttermine für Staffel 9 und das neue Spin-off The Rookie: North enthüllt.

Ein gutes halbes Jahr ist es bereits her, dass die 8. Staffel von The Rookie über unsere heimischen Bildschirme flimmerte. Doch für Nachschub ist längst gesorgt, denn nicht nur steht die 9. Season des Krimi-Hits bereits in den Startlöchern, auch wird das Serien-Universum schon bald mit dem neuen Spin-off The Rookie: North erweitert.

Beide Titel haben jetzt einen gemeinsamen ersten Teaser erhalten – der nicht weniger verrät als das Startdatum bei ABC.

Seht hier den Teaser zu The Rookie und The Rookie: North:

The Rookie Staffel 9 und The Rookie: North kommen gleich im Doppelpack

Am Wochenende fand die New York Comic Con statt, bei der auch The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley und sein Team zu Gast waren, um über die Serie und ihren neuen Ableger zu sprechen. Dabei wurde der Start für beide Titel veröffentlicht, der auf den gleichen Tag fallen soll.

Demnach startet die 9. Staffel von The Rookie am 6. Januar 2027 mit brandneuen Folgen bei ABC. Direkt im Anschluss läuft dann die neue Serie The Rookie: North auf dem Sender. Das Spin-off direkt nach der Hauptserie anlaufen zu lassen ist eine Tradition, die bei Sendern häufig zu beobachten ist. Mit der Zugkraft des Originals werden sich oft höhere Einschaltquoten beim neuen Ableger erhofft.

Gleichzeitig ebnet der parallele Start möglichen Crossovern zwischen beiden Serien den Weg. Alexi Hawley hat bereits angekündigt, dass er The Rookie: North in mehreren Episoden mit der Hauptserie zusammenführen will. Dazu ist schon länger bekannt, dass Nathan Fillion gleich in der ersten Episode des neuen Ablegers zu sehen sein wird. Wie Hawley nun beim Panel hinzufügte, werden auch Eric Winter und Melissa O'Neil im Spin-off auftauchen.

Wann die neuen Episoden in Deutschland erscheinen, wurde noch nicht offiziell bestätigt. Doch gehen wir mit einer Veröffentlichung in zeitlicher Nähe zum US-Start aus. Hierzulande ist The Rookie bei Sky und WOW im Streaming-Abo zu Hause.

Zuwachs für The Rookie Staffel 9 und die Auflösung des Mega-Cliffhangers

Bei der New York Comic Con wurden darüber hinaus gleich drei neue Cast-Mitglieder für die neue The Rookie-Staffel enthüllt, die als Gaststars auftreten werden. Darunter ist unter anderem Pretty Little Liars-Star Troian Bellisario, die als junge Mutter auftritt, die in ihren 30ern noch einmal einen Karrierewechsel wagt und als Rookie neu einsteigt.

Psych-Star Dulé Hill tritt als Lt. Hughes in Erscheinung, ein Jobveteran, dessen Privatleben nach 30 Jahren im Beruf auseinanderbricht. Molly Kunz stößt als aus der Kleinstadt kommende Quinn hinzu, die als Rettungssanitäterin in Los Angeles anfängt.

Fans dürfen sich in der neuen Staffel jedoch nicht nur auf neue Gesichter, sondern auch auf die Auflösung des Mega-Cliffhangers aus dem Staffel 8-Finale freuen. Der erste Teaser zeigt Tim und Lucy nach ihrer Entführung, während sich die ersehnte Rettung durch Nolan und das Team andeutet.