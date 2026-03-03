The Rookie-Star Eric Winter erklärt Tims harte Strafe in Staffel 8, die einen andere Figur für immer verändern wird

In Staffel 8 überschlagen sich die Ereignisse. Ein gefährlicher Alleingang führt zur Eskalation zwischen zwei Hauptfiguren, die alles verändern könnte.

Die 8. Staffel von The Rookie bringt explosive Entwicklungen mit sich: So kommt es zur heftigen Auseinandersetzung zwischen Miles Penn (Deric Augustine) und Seargant Tim Bradford (Eric Winter), die für Miles alles verändern könnte.

In The Rookie Staffel 8 lässt Miles' Fehlentscheidung Tim so richtig eskalieren

Kürzlich begegnete TV Insider The Rookie-Star Eric Winter und diskutierte Höhen und Tiefen der aktuellen 8. Staffel. Dabei spielt auch die Frage nach Richtig und Falsch eine große Rolle, die im Polizeialltag lebensbedrohliche Konsequenzen haben kann.

Das sehen wir in Staffel 8, Folge 7 namens Baja. Vorsicht, SPOILER: Miles entscheidet sich, heimlich eine Überwachungs-Aktion zu starten. Und nicht nur das, denn er fragt ausgerechnet seinen einstigen Kollegen Seth Ridley (Patrick Keleher) um Hilfe. Derselbe Ex-Kollege also, der für seine lebensgefährlichen Lügen bekannt ist (und deshalb gefeuert wurde).

Die ganze Sache endet im Desaster. Was dazu führt, dass seine Ausbilder John Nolan (Nathan Fillion) und Tim Bradford, neuer Chef des Wilshire Departments, sich gezwungen sehen, ihn für sein Fehlverhalten hart zu bestrafen.

Eric Winter meinte:

Tim ist sehr stolz darauf, wie er seine Neulinge ausbildet, und wenn jemand versucht, vom Weg abzuweichen und sein eigenes Ding zu machen, geht ihm das natürlich gegen den Strich.

Tatsächlich wird Miles von Tim erst aus dem Rookie-Programm geschmissen. Eric Winter erklärt, wie Tim tickt:

Ich denke, wir sehen dies in Tims Entwicklung als Charakter und in seiner neuen Rolle und Position. Es geht darum, ein größeres, umfassenderes Bild zu sehen, indem man einem guten Polizisten die Möglichkeit gibt, Fehler zu machen, zu lernen und zu wachsen.

Miles kommt allerdings gerade noch mal davon und darf im LAPD bleiben. Fans müssen sich also nicht direkt von der Hauptfigur trennen, auch, wenn sie von nun an anders eingesetzt wird..

The Rookie-Urgestein Tim Bradford hat sich im Verlauf der acht Staffeln verändert und ist versöhnlicher gegenüber seinen Mitmenschen geworden. Und das wirkt sich auch auf den Rest der Serie aus.

In Deutschland könnt ihr die 8. Staffel The Rookie bei WOW streamen. Dort findet ihr bereits sieben Episoden, inklusive Baja, in deutscher Synchronfassung. Drei weitere Folgen stehen im englischen Original mit deutschen Untertiteln zur Verfügung.