The Rookie-Star fehlt in Staffel 7-Folgen: Jetzt sind die Auswirkungen auf die Handlung bekannt

Nachdem das Finale von The Rookie Staffel 6 gelaufen ist, warten Fans bereits auf Staffel 7. Darin muss jedoch auf eine Figur zumindest für einzelne Folgen verzichtet werden.

Das Finale der 6. Staffel von The Rookie ist erst vor wenigen Tagen in den USA gelaufen, da denken Fans bereits an die 7. Staffel der erfolgreichen Polizei-Serie mit Nathan Fillion. Zum Glück ist die bereits in trockenen Tüchern und soll uns 2025 mit neuen Folgen versorgen. Darin müssen Fans jedoch zumindest in den frühen Episoden der Season auf eine wichtige Figur verzichten, was weitreichendere Folgen um einen der Hauptbösewichte der neuen Staffel haben könnte.

Jenna Dewan wird in den ersten Folgen von The Rookie Staffel 7 nicht dabei sein

Wie Showrunner Alexi Hawley gegenüber TV Line verriet, wird Jenna Dewan nicht am Dreh der ersten Folgen von Staffel 7 teilnehmen können. Somit wird auch ihre Figur Bailey Nunn zu Beginn der neuen Season nur eingeschränkt zu sehen sein können. Das habe laut Hawley einen sehr verständlichen Grund ‒ der jedoch weitreichendere Folgen hat:

Wie ihr wisst, bekommt Jenna [Dewan] im echten Leben bald ein Baby, deshalb werden wir [Bailey] in den ersten Folgen wahrscheinlich nicht sehen. Als Resultat, sind wir uns nicht sicher, wann wir Jason sehen werden. Aber ja, wir denken darüber nach, wie wir die Dinge verteilen können, sodass wir nicht alles direkt am Anfang angehen.

ABC Nathan Fillion und Jenna Dewan in The Rookie

Somit wird auch Baileys Ex-Mann Jason (Steve Kazee) in den frühen Episoden von The Rookie Staffel 7 womöglich nicht zu sehen sein. Achtung, es folgen Spoiler zum Finale von Staffel 6: Im Staffelfinale von Season 6 wurde Jason von Monica (Bridget Regan) aus dem Gefängnis freigelassen. Somit hat sich Jason hier als Bösewicht für die kommenden Folgen etabliert ‒ was nun jedoch erst im späteren Verlauf der Staffel näher ergründet werden kann.



Wie kann The Rookie Staffel 7 mit Jenna Dewans Fehlen umgehen?

Wie Hawley im Interview erklärt, wird sich die neue Staffel somit zunächst auf andere Dinge konzentrieren. Die 6. Staffel hat schließlich zahlreiche offene Enden und jede Menge Futter hinterlassen, das in den neuen Folgen verspeist werden kann. So könnte sich der Staffelauftakt erst einmal auf den Verrat von Monica fokussieren, die sich in Staffel 6 als Hauptbösewichtin etabliert hat und auch Jason aus dem Gefängnis befreite.

Mit Bailey Nunns Rückkehr in späteren Episoden könnte dann auch Jason als ihr gefährlicher Ex-Mann auf den Plan treten, der das Leben ihres jetzigen Ehemanns John Nolan (Nathan Fillion), sowie der gesamten LAPD, gehörig auf den Kopf stellt.