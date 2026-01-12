The Rookie-Star landete beim Dreh von Staffel 8, Folge 1 im Krankenhaus

Für den Auftakt von The Rookie Staffel 8 stand ein Szenenwechsel an: Die Figuren reisen nach Prag. Doch im realen Leben ist der Ausflug nicht allen Cast-Mitgliedern gut bekommen.

Fans können sich in der 1. Folge der neuen 8. Staffel von The Rookie auf Abwechslung freuen, denn John Nolan (Nathan Fillion) und seine Kolleg:innen verschlägt es für eine besondere Operation nach Prag. Die Folge gibt's bereits bei WOW im Originalton zu streamen. Der Europa-Ausflug hatte allerdings unangenehme Konsequenzen für eine Darstellerin.

Gleich zu Beginn von The Rookie Staffel 8 musste eine der Schauspielerinnen ins Krankenhaus

Wie Yahoo! Entertainment kürzlich berichtete, ist nicht allen Darsteller:innen von The Rookie der Ausflug nach Prag gut bekommen. So landete Bridget Regan, die in der Serie die Anwältin Monica Stevens verkörpert, im Krankenhaus.

So kommentierte Nathan Fillion (Castle, Superman):

Bridget hat sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Deshalb musste sie eine Weile im Krankenhaus bleiben.

Obwohl Bridget Regan durch diese Erfahrung zwischenzeitlich ausfiel, konnten die Dreharbeiten anscheinend ohne Verzögerung fortgesetzt werden. Das ist in mehrfacher Hinsicht eine Erleichterung.

Das passiert mit Monica Stevens in The Rookie Staffel 8

Zur Erinnerung: Die Strafverteidigerin Monica Stevens taucht erstmals in Staffel 5, Episode 6 namens Alte Wunden auf. Von der ersten Szene an bemüht sich Monica, dem Team um Nolan das Leben schwer zu machen und das mit größtem Vergnügen. Dabei steigert sich Monica von Staffel zu Staffel als Gegnerin von Nolans Team und wird schließlich selbst polizeilich gesucht.

Im Finale von Staffel 7, Folge 18 mit dem Titel Das Gute, das Böse und Oscar, kehrt sie mit einem spektakulären Auftritt zurück: Sie hat Informationen anzubieten und erhält somit volle Immunität.

Dies führt in der ersten Folge von Staffel 8 namens Czech Mate dazu, dass John Nolan aufgrund einer wichtigen Operation mit ihr gemeinsam nach Prag reist.

Diese 1. Folge der 8. Staffel ist seit dem 9. Januar im englischen Original mit deutschen Untertiteln auf WOW zu sehen und ab 23. Januar auch in der deutschen Fassung erhältlich.