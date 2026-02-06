The Rookie-Star Mekia Cox bringt ihre echte Tochter in Staffel 8 in die Serie mit: Das kann nur bezaubernd werden

In The Rookie steht Mekia Cox seit 2019 als wachsame Ermittlerin Nyla Harper vor der Kamera. Nun leistet ihre echte Tochter ihr Gesellschaft und spielt genau diese.

Schauspielerin Mekia Cox ist The Rookie-Fans als einstige Undercover-Ermittlerin und Nolans Ausbilderin Nyla Harper bekannt. Sie holt sich für Staffel 8 familiäre Verstärkung in die Serie. Und zwar eine ihrer beiden echten Töchter, die auch in der Serie als Harpers Tochter zu sehen sein wird, berichtete People .

In The Rookie sehen wir mit Mekia Cox und ihrer Tochter bald ein echtes Familien-Duo vor der Kamera

Der Auftritt von Harpers Tochter in The Rookie ist eine logische Fortführung der bisherigen Ereignisse. Indirekt waren Cox' Töchter bereits in vergangenen Staffeln Teil ihrer Geschichte als Nyla Harper.

Harper wird in Staffel 2 als neue Ausbilderin von John Nolan (Nathan Fillion) eingeführt. Im weiteren Verlauf der Serie lernen wir sie nicht nur als geniale Ex-Undercover-Ermittlerin mit unerschütterlichem Instinkt kennen. Sondern auch als Mutter, die verzweifelt darum kämpft, ihre Tochter Lila (Carsyn Rose) weitersehen zu dürfen. Dabei handelte es sich nur um ihre Serientochter, nicht um eine echte.

In Staffel 5 bekommt Detective Nyla Harper dann mit Leah eine weitere Serien-Tochter. Das Spannende daran: Die Schwangerschaft, die wir zu dem Zeitpunkt in The Rookie sehen, war ihre echte Schwangerschaft. Sogar die reale Wassergeburt, die Cox und ihre Tochter 2022 hatten, wurde in The Rookie widergespiegelt. Im Anschluss schrieb Cox auf Instagram:

[...] Vielen Dank an mein Geburtsteam, das mein Kind friedlich auf die Welt gebracht hat. Und danke an Alexi Hawley und die Autoren von Rookie, dass sie eine Hausgeburt im Fernsehen dargestellt und dazu beigetragen haben, diese wunderschöne Erfahrung zu normalisieren.

In der aktuell laufenden 8. Staffel wird Cox' jüngere Serien-Tochter Leah nun von ihrer echten Tochter dargestellt. Für The Rookie also gar nicht mal so ungewöhnlich. Serienschöpfer Alexi Hawley ist Fan von familiären Angelegenheiten in seinen Serien. Zum einen baut er häufig die Schwangerschaft seiner Darstellerinnen in ihre Rollen ein. Zum anderen hat er auch seinen eigenen Sohn zum Teil von The Rookie gemacht.

Bilder von Mekia Cox und ihren echten Töchtern am Set von The Rookie

Mekia Cox teilte bereits 2024 Fotos von sich mit ihren echten Töchtern am Set von The Rookie. Wenn die Zusammenführung vor dem Bildschirm nur halb so bezaubernd wird, steht uns eine tolle Episode bevor:

Da die Schauspielerin übrigens vorsichtig mit Informationen zu ihren Kindern umgeht, sind die Namen ihrer echten Töchter derzeit nicht bekannt. Die Vereinigung von Mekia Cox und ihrer realen Tochter ist jetzt schon ein Highlight der 8. Staffel von The Rookie.