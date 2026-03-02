The Rookie-Star Melissa O'Neil teast Staffel 8-Finale und der Puls rast jetzt schon: "Wie ein Blockbuster-Film"

Die 8. Staffel von The Rookie ist in vollem Gange und das Ende ist noch ein entfernter Streif am Horizont. Das Finale soll es jedoch in sich haben, wie Melissa O'Neil nun verriet.

The Rookie-Fans werden aktuell wöchentlich mit einer brandneuen Folge aus der 8. Staffel der beliebten Krimiserie mit Nathan Fillion beliefert. Wer dem Staffelfinale in Folge 18 bereits jetzt entgegenfiebert, darf der Vorfreude noch einen gewaltigen Schuss Öl ins Feuer gießen.

Denn Lucy-Darstellerin Melissa O'Neil sprach kürzlich in einem Interview über das Staffel 8-Ende, das wohl jedem Fan die Schweißperlen aufs Gesicht treiben wird.

Melissa O'Neil enthüllt: Adrenalingeladenes Staffel 8-Finale steht in The Rookie bevor

Auch wenn das Staffelfinale noch viele Wochen auf sich Warten lässt, kam Melissa O'Neil im Interview mit TV Insider bereits jetzt ins Schwärmen über die actionreiche Episode, die für sie Kinoqualitäten aufweist.

Das Finale fühlt sich an wie ein Blockbuster-Film. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Wir haben an einem Ort gedreht, der episch war und wir hatten an einem Punkt zwei Units. Ich und mein Schauspielpartner sind zwischen den beiden Units sechsmal, innerhalb von ich glaube drei Stunden oder so, hin- und hergewechselt und haben etwas getan, was unsere Serie vorher noch nie gemacht hat.

Es ist ein wahrer Verdienst für die Fähigkeit unseres Teams, so flexibel zu sein und in solch verrückten Situationen arbeiten zu können. Das hat mich umgehauen, aber alle Hände werden für die finale Situation dabei sein.

Wenn diese Worte euren Puls nicht bereits in die Höhe schnellen lassen haben, legte O'Neil im Interview sogar noch eine Schippe drauf und erklärte ihre Hoffnungen für Fan-Reaktionen zum Finale:

Ich möchte, dass sie sich fühlen, als würden sie gerade aus der furchterregendsten Achterbahn aussteigen. Adrenalin sollte pumpen, ihr solltet etwas nach Atem ringen und auch ein kleines bisschen Angst haben.

Wann geht es mit The Rookie Staffel 8 weiter?

Neue The Rookie-Folgen erscheinen in den USA immer dienstags bei ABC. In Deutschland kommen die Episoden drei Tage später im englischen Original mit Untertiteln ins Streaming-Abo zu Sky bzw. WOW. Die deutsche Synchronfassung steht immer zwei Wochen später im Programm zur Verfügung.

Als nächstes dürft ihr euch auf Folge 7 freuen, die am 6. März 2026 bei Sky und WOW im Abo eintrifft. Staffel 8 wird insgesamt 18 Folgen umfassen.

