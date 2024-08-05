"Immer müder und aufgeblähter": The Rookie-Star Nathan Fillion kämpfte 7 Jahre lang mit einer Rolle, die ihn Tag für Tag mehr zerstörte

Für The Rookie-Star Nathan Fillion wurde eine frühere Krimiserie zur Tortur. Überarbeitet und aufgebläht sei er durch den straffen Drehplan des damaligen Formats gewesen.

Krimi-Fans kennen Nathan Fillion vermutlich nicht erst seit seiner Cop-Serie The Rookie. Acht Staffeln lang spielte er vorher im Format namens Castle mit, in dem er als Krimi-Autor Richard Castle knifflige Fälle aufklärte.

Die Dreharbeiten zur Serie waren alles andere als ein Zuckerschlecken, berichtete der Schauspieler in einem Interview. Nicht jedoch wegen des mutmaßlichen Zoffs mit seinem Co-Star.

The Rookie-Star Nathan Fillion litt unter den Dreharbeiten seiner Krimiserie Castle

Wie schlimm die Castle-Dreharbeiten waren, enthüllte Fillion vor wenigen Jahren im Inside of You-Podcast :

Castle war stressig, allein wegen des Drehplans. Es war ein intensiver Plan. Fünf und manchmal sechs Tage [pro Woche].

Auf die Frage, ob und wie er damals damit klargekommen ist, verwies Fillion einfach auf sein Aussehen in der Zeit zwischen 2009 und 2016, während die Serie auf Sendung war:

Du kannst dir Fotos von mir aus der Zeit ansehen. Ich war immer müder und aufgeblähter mit der Zeit.

Irgendwann habe er aber das Licht am Ende des Tunnels gesehen. So wie er es heute sieht, kann man so etwas aushalten, solange es sich um einen absehbar endlichen Prozess handelt.

Wann es mit seiner aktuellen Erfolgsserie The Rookie zu Ende geht, ist jedenfalls noch nicht raus. Im Moment warten Fans auf die 8. Staffel, die im Januar anlaufen wird.



