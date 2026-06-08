The Rookie tötet zum ersten Mal seit Langem eine wichtige Figur: "Es war an der Zeit"

Mit diesem tragischen Serientod verabschiedet sich The Rookie am Ende der 8. Staffel von einer Figur, die uns lange begleitet hat.

The Rookie-Fans, die Staffel 8 noch nicht gesehen und eine Schwäche für moralisch fragwürdige Figuren haben, müssen stark sein. In der aktuellen Staffel des Polizeidramas erwartet euch ein heftiger Verlust. Wir erklären, wen es getroffen hat und warum jetzt.

Monica Stevens stirbt in The Rookie Staffel 8: Deshalb war es notwendig

Nachdem die fantastische Bridget Regan seit Staffel 5 als Anwältin Monica Stevens fröhlich ihre finsteren Intrigen gesponnen hat, erwischt es sie leider in Staffel 8, Episode 21 namens Doppelgänger. Sie geht sowohl mit dem FBI als auch mit den Bösen einen gefährlichen Deal ein, um Geld für einen Neustart zu akquirieren, und am Ende folgt das Unausweichliche: Sie wird von einer Handlangerin ermordet.

Kürzlich begegnete TV Insider The Rookie-Serienschöpfer Alexi Hawley und Darstellerin Bridget Regan für ein Interview. Besprochen wurde der Serientod von Regans Figur Monica Stevens. Für Hawley war der Tod unausweichlich:

Es war an der Zeit. Letztendlich hatte man das Gefühl, dass sie vielen Dingen entkommen war. Und ich mag es nicht, einfach nur auf der Stelle zu treten oder das Gefühl zu haben, dass wir immer wieder dieselbe Geschichte erzählen. [...]

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich The Rookie-Fans von einer starken Widersacherin verabschieden müssen.

Monica-Darstellerin Bridget Regan fiel der Abschied nicht leicht

Bridget Regan, die Monica vier Staffeln lang verkörperte, hatte einige Gedanken zu ihrem Abschied:

Ich war begeistert, dass sie so lange durchgehalten hat. Wenn man so lange mit dem Feuer spielt wie sie, verbrennt man sich irgendwann. […]

Am meisten traf sie aber Folgendes:

Was mich jedoch überrascht hat, war, wie unglaublich traurig ich um sie war. Nicht, weil sie gestorben ist, sondern weil sie nie wirklich den Durchbruch geschafft hat, weil sie tatsächlich der dunklen Seite erlegen ist und keinen Weg zurückgefunden hat.

Für Regan gab es mehr Potenzial:

Ich hatte das Gefühl, dass es eine Version von Monica gab, die etwas anderes hätte sein können, aber sie hat es einfach nie geschafft, dorthin zu gelangen. Für mich war das also das wirklich Herzzerreißende an der ganzen Sache.

Moviepilot-Redakteurin Andrea Wöger schrieb bereits vor Staffel 8, dass Monica nicht mehr ganz ins Bild passe. Damals hieß es, sie solle in Staffel 8 nach ihrem Immunitäts-Deal ein Teil einer "LAPD-FBI-Taskforce" werden. Das nahm auch rückblickend viel Platz von der viel spannenderen, alltäglichen Polizeiarbeit, wie wir sie früher oft in The Rookie gesehen haben, weg. Ihre Abschiedsfolge traf jedoch mitten ins Herz, da sie sich ausschließlich von Wesley Evers unter Tränen verabschiedete, mit dem sie einst verlobt war.

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Monica war eine komplexe Figur, die The Rookie in Schwung gebracht hat. Das von Regan beschriebene Potenzial ihrer Figur werden wir leider nicht mehr erleben. Die Fußstapfen einer schlaue Bösewichtin, die Monica in der Serie hinterlässt, sind groß.

Ihr könnt die besagte Folge Doppelgänger bei WOW streamen.