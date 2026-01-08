The Rookie tötete eine der spannendsten Figuren viel zu früh: Sie hatte Besseres verdient

Mit der unberechenbaren Drogenbaronin La Fiera betrat eine der aufregendsten Figuren The Rookie – und wurde uns kurz darauf wieder genommen. Ihr Ende stellte außerdem den kompletten Charakter infrage.

La Fiera war eine der spannendsten Figuren im The Rookie-Serienuniversum: Legendäre Drogenbaronin, knallharte Geschäftsfrau, liebende Mutter – aber die Serie wurde ihr nicht gerecht. Camille Guaty hatte ihren Auftritt als La Fiera in Staffel 3 und befand sich sofort im Kugelhagel. Detective Angela Lopez (Alyssa Diaz) rettete ihr Leben. Dabei lernten wir die Drogenbaronin aus Guatemala als eine Frau mit interessanten Gegensätzen kennen.

Ihre fünf Episoden sind aber mindestens fünf zu wenig gewesen. The Rookie hat mit ihrem lächerlichen Tod viel Potenzial vergeudet.

La Fiera war endlich mal eine richtig spannende Gegenspielerin in The Rookie

Nicht immer ist es Antagonist:innen in Serien erlaubt, verletzlich zu sein, geschweige denn ein Privatleben zu haben. Nicht so Sandra de la Cruz alias La Fiera. Als die Figur in Staffel 3, Episode 3, Familienbande (im Original: La Fiera) als eine erbarmungslose Drogenhändlerin und gleichzeitig warmherzige Mutter eingeführt wird, ist bereits ein interessanter Widerspruch geschaffen. Sobald sie den Bildschirm betritt, ist alles möglich.

La Fiera bekommt in The Rookie ihre ganz persönliche Gegenspielerin bei der Polizei zugewiesen: die Hauptfigur und schwangere Detective Angela Lopez. Diese muss ihretwegen weit mehr als ein Feuergefecht bestehen. Gleichzeitig erleben wir auch empathische, beinahe harmlos wirkende Momente mit La Fiera, beispielsweise, wenn sie Lopez als Dank für ihren Einsatz ein Geschenk für ihr ungeborenes Kind überreicht oder aber Zeit mit ihrem Sohn Diego verbringt, den sie offensichtlich liebt.

Wegen dieser persönlichen Verbindung von Mutter zu Mutter versucht Lopez verzweifelt, La Fiera davon abzuhalten, ihren Kampf gegen das feindliche Kartell von Tomás Madrigal fortzuführen. Als La Fieras jugendlicher Sohn Diego in Episode 12, Gebrochene Herzen (im Original: Braveheart), infolge eines weiteren Anschlags erschossen wird, hinterlässt das ein dumpfes Gefühl. Nicht nur Angela, auch wir fühlen mit der gefährlichen Drogenbaronin mit.

Noch fieser werden die Drehbuchautor:innen, als La Fiera einen blutigen Rachefeldzug beginnt, der zu ihrer eigenen Verhaftung führt. Wir können La Fieras Schmerz nachvollziehen, was ihre Gräueltaten umso schockierender macht.

Aber hier beginnt auch meine Kritik an The Rookie: Mit La Fieras Verhaftung wird eine Figur ausgeknockt, die The Rookie in Staffel 3 durch ihre Unberechenbarkeit in nur wenigen Folgen gefährlicher und lebendiger gemacht hat als je zuvor. Eine Gegenspielerin wie La Fiera in der Hinterhand zu haben, ist ein Gewinn für jeden Writer's Room. Sie wäre eine willkommene Ergänzung für die kommenden Staffeln von The Rookie. Doch anstatt die spannende Figur weiter auszubauen, ist ihre Verhaftung der Anfang vom Ende.

La Fiera wird von der besten Bösewichtin in The Rookie zu einer Karikatur

Wie man sich denken kann, lässt sich eine La Fiera nicht so einfach verhaften. Sie bricht noch auf dem Weg zum Gefängnis aus – im Staffelfinale von Staffel 3. Da wird der bisher spannende Handlungsstrang mit La Fiera etwas zu turbulent, um es noch ernst nehmen zu können.

La Fiera gibt nämlich der schwangeren Detective Lopez die Schuld an dem Tod ihres Sohnes und lässt Angela Lopez auf ihrer eigenen Hochzeit entführen. Staffel 4 startet mit einem skurrilen Plot: La Fiera ist der Wahnvorstellung verfallen, aus Rache Lopez' ungeborenes Kind als ihr eigenes aufzuziehen. Dafür hat sie Lopez auf ihr Anwesen nach Guatemala verschleppt.

Das Ende von La Fiera ist weder würdevoll noch gut durchdacht

Natürlich eilen alle The Rookie-Kolleg:innen zu Hilfe und befreien Lopez aus La Fieras Fängen. La Fiera wird bei der Rettungsaktion von Lopez höchstpersönlich erschossen. Das letzte Bild von La Fiera zeigt ihren leblosen Körper, der in einem skurrilen Moment wie eine Puppe gegen einen Zaun geworfen wird, während ihr Gesicht vollkommen leer ist. Ein brutaler und gehetzt wirkender Tod:

Es scheint, dass die Drehbuchautor:innen von The Rookie das Potenzial, das ihnen mit einer ambivalenten Figur wie La Fiera gegeben wurde, nicht zu schätzen wussten. Die Art und Weise, wie sie aus der Serie geschrieben wurde, hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack.

Eine brillante Gegnerin wie La Fiera hätte einen würdevollen Serien-Tod verdient. Oder, noch besser, gar keinen Tod. Unvorhersehbare Auftritte und perfide Rachefeldzüge wären möglich gewesen – und es wäre eine Freude für uns Fans gewesen.

