The Rookie vergisst seine Wurzeln: Staffel 8 setzt einen Trend fort, der viele Fans nervt

Mit Jenna Dewans Figur geht The Rookie einmal mehr neue Wege und entfernt sich dabei von seinen Ursprüngen als solide Dramedy mit einem Schuss Action.

The Rookie versucht sich seit einigen Staffeln als Action- und Thriller-Serie. In Staffel 8 ist es besonders Bailey Nune (Jenna Dewan), für die es gefährlich wird. So weit, so gut. Aber bleibt da nicht zu viel von der Ausgangsidee der Serie auf der Strecke?

Durch Baileys Arbeit im Pentagon bewegt sich The Rookie einmal mehr Richtung Action-Thriller

Wie Collider kürzlich berichtete, sind Serienschöpfer Alexi Hawley (Castle, The Recruit) und sein Autor:innen-Team dabei, die Welt von The Rookie zu erkunden. Dabei bewegt sich die Serie zunehmend weiter weg von dem klassischen "Fall der Woche"-Konzept. Auch tonal bietet The Rookie mehr Action-Thriller als Dramedy.

Vor einiger Zeit hatte wir bei Moviepilot schon geschrieben, dass die Serie ihre Ursprünge im Verlauf der bisherigen acht Staffeln weit hinter sich gelassen hat. Anstatt realistischer Einblicke in alltägliche Polizeiarbeit und menschliche Schicksale setzt Hawley mehr und mehr auf Action und Feuergefechte.

Oder, wie in diesem Fall, auf eine abenteuerliche Spionage-Geschichte, in deren Zentrum Bailey Nune steht, Ehefrau von John Nolan (Nathan Fillion). Am Anfang von Staffel 8 führt ein Jobangebot sie von Los Angeles nach Washington, D.C. Hier wird Bailey Teil eines Pentagon-Denkfabrik.

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Wie viel der originalen The Rookie-Idee steckt noch in der aktuellen Serie?

Und das ist noch lange nicht alles. Von einer entstehenden Ehekrise mit Nolan abgesehen, beinhaltet diese unerwartete Wende auch das Auftauchen einer mächtigen KI. Und die sorgt für einigen Ärger. Zugegeben, Bailey eignet sich als Spionin. Es geht vielmehr darum, dass The Rookie seine frühere Prämisse anscheinend aufgegeben hat.

Was das Polizeidrama viele Staffeln lang von vergleichbaren Polizeiserien unterschied, war sein bodenständiger Fokus. Es ging um die Frage, was es bedeutet, als Polizist:in tagtäglich mit Themen wie Gewalt oder Armut konfrontiert zu werden. Nicht um politische Verschwörungen und futuristische Technologien.

Eine langlebige Serie wie The Rookie muss sich selbstverständlich weiterentwickeln. Trotzdem wäre es wünschenswert, dass die Serie sich an ihre Anfänge erinnert. Mit der Storyline von Baily Nune folgt The Rookie dagegen einem Trend, den Fans schon länger kritisieren – und inzwischen von ihm genervt sind.