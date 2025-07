The Social Network 2 kommt tatsächlich: Zwei völlig neue Stars für die Facebook-Fortsetzung im Gespräch

The Social Network Part II nimmt an Fahrt auf bei Sony. Nach der Ankündigung des Films kursieren nun die ersten zwei Namen für die Hauptrollen: Mikey Madison und Jeremy Allen White.

Mit einer Fortsetzung von David Finchers Meisterwerk The Social Network haben vermutlich die wenigsten gerechnet. Obwohl es immer wieder Anmerkungen gab, dass sich Teil 2 der Facebook-Saga anbieten würde, nahm das Projekt nie konkrete Züge an. Zumindest so lange, bis Drehbuchautor Aaron Sorkin eine Idee entwickelte.

Vor einem Jahr brodelte es in der Gerüchteküche Hollywoods, ehe die Sache im Juni 2025 amtlich wurde: The Social Network Part II befindet sich bei Sony in Entwicklung. Sorkin kehrt nicht nur als Drehbuchautor zurück, sondern übernimmt dieses Mal auch die Regie. Doch wie sieht es mit der Besetzung der Fortsetzung aus?

Mikey Madison und Jeremy Allen White für die Hauptrollen in The Social Network 2 im Gespräch

Deadline hat bei seinen Quellen nachgehört und herausgefunden, dass Sorkin zwei Stars unbedingt in dem Film haben will: Mikey Madison und Jeremy Allen White.

Die Geschichte von The Social Network Part II dreht sich laut ersten Berichten um die Veröffentlichung der Facebook Files 2021 im Wall Street Journal. Die investigative Recherche bündelte geleakte Informationen über interne Prozesse bei Facebook (heute Meta) mit schädlichen Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft.

Wie der Hollywood Reporter schreibt, ist Madison für die Rolle der Whistleblowerin Frances Haugen vorgesehen. White würde den Part von Tech-Reporter Jeff Horowitz übernehmen, der die Leaks beim Wall Street Journal veröffentlichte. Bislang ist allerdings nichts unter Dach und Fach. Die Verhandlungen haben erst begonnen.

Rückkehr von Jesse Eisenberg und Andrew Garfield bisher nicht für The Social Network 2 bestätigt

Mit Madison und White hätte The Social Network Part II zwei sehr talentierte und aktuell in Hollywood aufsteigende Stars an Bord, ähnlich wie damals Jesse Eisenberg und Andrew Garfield, die im Original als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Eduardo Saverin zu sehen waren. Ob die beiden zurückkehren, ist bis dato unklar.

Allgemein herrscht ein großes Fragezeichen hinsichtlich der Rolle von Zuckerberg in dem Film. Offenbar verlagert Sorkin den Fokus mehr in die Journalismus/Whistleblower-Richtung, sodass der Meta-CEO womöglich nur als Randfigur in Erscheinung tritt. Bereits zuvor hieß es, dass The Social Network Part II keine direkte Fortsetzung wird.

Sorkin betrachtet den Film als loses Nachfolgeprojekt, das sich mit dem Einfluss von Facebook als Social-Media-Plattform auf die Welt beschäftigt. Wir dürfen gespannt sein, welche Geschichte The Social Network Part II genau erzählt, wenn der Film in voraussichtlich ein bis zwei Jahren pünktlich zur Award-Saison ins Kino kommt.