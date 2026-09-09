Das nächste The Walking Dead-Finale steht bevor: Erster Teaser entfesselt endlich rasende Zombies

The Walking Dead: Daryl Dixon wird mit Staffel 4 enden. Jetzt könnt ihr den ersten Teaser-Trailer zum Finale sehen, in dem Daryl und Carol auf neue Gefahren in Spanien treffen.

Bevor in wenigen Tagen das Finale der 3. Staffel des The Walking Dead-Ablegers Dead City zu sehen ist, hat AMC jetzt schon den ersten Teaser-Trailer für die nächste Rückkehr in die Zombie-Apokalypse veröffentlicht. Die Vorschau auf die 4. und letzte Staffel des Spin-offs The Walking Dead: Daryl Dixon kündigt ein Wiedersehen mit der gefährlichsten Variante der Untoten an.

The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 4 bringt die gefährlichste Zombie-Variante zurück

Nachdem ihr Boot zerstört wurde, müssen Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) in der finalen Staffel ihrer Spin-off-Serie an der Seite ihrer Mitreisenden das postapokalyptische Ödland Spaniens durchstreifen, um einen Weg zurück in die USA zu finden. Hier lauern nicht nur gefährliche Banditen, sondern auch Zombies im Adrenalinrausch.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 4 schauen:

Im Teaser-Trailer müssen Daryl und Carol vor einer ganzen Horde rennender Zombies davonlaufen. Es ist ein seltener Anblick im The Walking Dead-Universum, das für seine sonst langsam schlurfenden Untoten bekannt ist. Zuvor präsentierte uns das Spin-off in den ersten beiden Staffeln erstmals eine aggressive und schnelle Variante von Superzombies, die durch ein von Menschenhand geschaffenes Serum entstand. Bisher waren die sogenannten Ampers nur in Frankreich zu sehen. Haben sie es jetzt sogar bis nach Spanien geschafft?

Darüber hinaus zeigt uns der Teaser Daryl mit schweren Wunden im Gesicht und am Kopf in einem Krankenbett, wo er von einem neuen The Walking Dead-Charakter begrüßt wird: Captain Alejandro Perkins. Zur Besetzung der 4. Staffel stößt damit der unter anderem aus dem Star Wars-Franchise sowie den Serien Dexter und Sons of Anarchy bekannte Schauspieler Jimmy Smits.

Beschrieben wird sein Charakter als "ein ehemaliger Offizier der US-Marine und Arzt, der einen besonderen Weg gefunden hat, um in der Apokalypse aufzublühen." Ob er Daryl und Carol helfen wird, zurück in die USA zu gelangen, oder als neuer Bösewicht auftritt, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls zum Cast der 4. Staffel gehören Eduardo Noriega (Antonio), Óscar Jaenada (Fede), Candela Saitta (Justina), Hugo Arbues (Roberto) und Romain Levi (Codron).

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 4?

Obwohl das große Serienfinale längst abgedreht ist, müssen Fans noch ein wenig Geduld aufbringen. Die 4. Staffel wird erst 2027 in den USA bei AMC und in Deutschland bei MagentaTV zu sehen sein. Ein genaues Startdatum für die letzten acht Episoden gibt es noch nicht.

Wie es mit dem The Walking Dead-Universum nach dem Abschluss von Daryls und Carols Geschichte weitergeht, ist aktuell leider ungewiss. Weder wurde das Spin-off Dead City um Maggie und Negan über Staffel 3 hinaus verlängert noch wurden bisher neue Ableger bestellt. Aber keine Sorge, das Franchise soll in Zukunft definitiv fortgesetzt werden. Wir wissen nur noch nicht, in welcher Form.