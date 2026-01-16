The Walking Dead-Serie bringt toten Fanliebling zurück, mit dem wirklich niemand mehr gerechnet hat

Die The Walking Dead-Serie Dead City wird in Staffel 3 mit einer unerwarteten Rückkehr überraschen. Das enthüllten jetzt frische Setfotos von den Dreharbeiten.

Auch nach über 15 Jahren denkt das The Walking Dead-Universum nicht daran, enden zu wollen. Das Spin-off The Walking Dead: Dead City, das die Geschichte von Maggie und Negan einige Jahre nach dem Ende von The Walking Dead im postapokalyptischen New York fortsetzt, geht bald schon in die dritte Runde.

Aktuell laufen die Dreharbeiten zu Dead City Staffel 3 auf Hochtouren. Neue Setbilder enthüllen schon jetzt eine gewaltige Überraschung für die Fortsetzung der Zombie-Serie: Es wird ein Wiedersehen mit einer beliebten Figur geben, die eigentlich schon seit 11 Jahren tot ist.

Achtung, es folgen massive Spoiler:

The Walking Dead: Dead City Staffel 3 bringt Maggies Schwester Beth zurück

Die Produktion der neuen Season läuft bereits seit September 2025 auf Hochtouren. Aktuell stehen die beiden Hauptdarstellenden Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan in New York City vor der Kamera, wo diese Woche eine ganz besondere Rückkehr gefilmt wurde. Setbilder vom Dreh im Central Park zeigen Maggie an der Seite ihrer Schwester Beth, die erneut von Emily Kinney verkörpert wird.

Moment, Beth?! The Walking Dead-Fans werden sich jetzt ungläubig die Augen reiben. Immerhin ist der Charakter bereits in der 5. Staffel der Originalserie in einer der tragischsten Szenen des gesamten The Walking Dead-Franchise ums Leben gekommen. Wie kann die Figur also über 11 Jahre später wieder zurückkehren? Etwa in Form einer Rückblende?

Eine naheliegende Antwort auf die Umstände von Beths Rückkehr liefern die Setfotos zu Staffel 3 selbst. Denn Maggie trifft im belebten New York nicht nur auf ihre Schwester, sondern ist auch an der Seite eines strahlenden Negan zu sehen. Beth starb lange bevor Negan seinen ersten Auftritt hatte. Somit können wir davon ausgehen, dass es sich um eine Traumsequenz handelt. Bereits Staffel 2 brachte eine tote Figur aus Negans Vergangenheit in Form einer Halluzination zurück.

Wer dachte, dass die Feindschaft von Maggie und Negan niemals enden würde, wird in Staffel 3 eine große Überraschung erleben. Laut der offiziellen Inhaltsbeschreibung erwartet uns in den kommenden Episoden Folgendes:

Maggie und Negan legen endlich ihre Differenzen beiseite und bauen die erste blühende Gemeinschaft in Manhattan seit der Apokalypse auf. Doch als das Chaos in der Stadt ausbricht, sind sie gezwungen, sich zu fragen: Haben sie aus ihren alten Wunden gelernt oder wird ihre dunkle Vergangenheit den Untergang der ganzen Stadt bedeuten?

Wann startet The Walking Dead: Dead City Staffel 3?

Einen Starttermin für die Rückkehr von The Walking Dead: Dead City gibt es bislang nicht. Da die Dreharbeiten aktuell noch laufen, rechnen wir damit, dass Staffel 3 gegen Ende 2026 oder erst 2027 bei AMC startet. In Deutschland ist die Serie bei Magenta TV zu sehen.



Bevor es ein Wiedersehen mit Negan und Maggie gibt, kehrt zuerst ein anderes Zombie-Spin-off zurück. Voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2026 wird die 4. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon starten. Als finale Season wird diese die Geschichte von Daryl und Carol in Spanien zu einem Abschluss bringen.

