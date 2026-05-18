The Walking Dead-Serie kehrt früher zurück als gedacht: Erster Trailer zeigt Negan und Maggie, wie ihr sie nie zuvor gesehen habt

Die 3. Staffel der The Walking Dead-Serie Dead City soll schon in Kürze erscheinen. Das enthüllt ein erster Teaser, der Negan und Maggie in ungewohnter Kameradschaft zeigt.

Nicht nur sterben die Toten nicht – sie genießen ein äußerst langes Leben. Das beweist zumindest The Walking Dead, das als Serienuniversum auch nach Ende der Hauptserie mit diversen Spin-offs weitergeführt wird. Eines davon ist The Walking Dead: Dead City, in deren Staffel 3 Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) nun erstmals richtig zusammenarbeiten. So zeigt es ein erster Teaser.

Schaut hier den ersten Teaser zu Dead City Staffel 3:

The Walking Dead: Dead City - S03 Date Announcement (deutsche UT) HD

Erster Teaser zu Dead City enthüllt die große The Walking Dead-Rückkehr des Jahres

Staffel 3 setzt ein, nachdem die beiden Protagonist:innen im Krieg mit mehreren Fraktionen das Schicksal New Yorks entscheiden wollten. Dabei ist auch Maggies Sohn Hershel (Logan Kim) verloren gegangen: Zwar lebt er, doch hat er sich einer grausamen Psychopathin, der Dama (Lisa Emery), angeschlossen. Die Hauptantagonistin der Serie will New York in einen elitistischen Terrorstaat verwandeln.

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Wie der erste Teaser enthüllt, gibt es für Maggie und Negan zum ersten Mal eine Phase echter Zusammenarbeit: Maggie, die ihrem Ex-Erzfeind den Tod geschworen hatte, "braucht" ihn nun, um den Kampf um New York und seine Bewohner:innen zu Ende zu führen.

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Im Übrigen ist Fans Dank des Teasers nun auch das Startdatum der 3. Staffel bekannt, und es kommt früher als gedacht: Ab 26. Juli 2026 läuft sie in den USA und ab 27. Juli dann auch hierzulande bei MagentaTV. Die achtteilige Staffel wird wöchentlich immer montags bei uns fortgesetzt. Das Finale läuft am 14. September.

Das Startdatum wird viele Fans überraschen: Aufgrund des Intervalls zwischen Staffel 1 und 2 hatten die meisten mit einer Wartezeit von zwei Jahren oder mehr gerechnet. Staffel 2 erschien ab Mai 2026.