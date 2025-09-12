The Walking Dead-Star Melissa McBride über Ricks Bruder und heiß ersehnte Reunion in Daryl Dixon Staffel 4

Für Staffel 3 von The Walking Dead: Daryl Dixon haben wir Hauptdarstellerin Melissa McBride zum Interview getroffen, die als Carol die spanische Apokalypse aufmischt und auch schon Staffel 4 teast.

Vor 15 Jahren begann Melissa McBride ihre The Walking Dead-Karriere als Carol Peletier. Auch in Staffel 3 von The Walking Dead: Daryl Dixon ist sie wieder in ihrer Paraderolle dabei und begibt sich mit Co-Star Norman Reedus diesmal für einen Neustart nach Spanien, wo frische Gegner und Verbündete warten.

The Walking Dead-Interview mit Melissa McBride zu Staffel 3 von Daryl Dixon

Neben dem Interview mit Daryl-Dixon-Darsteller Norman Reedus sprachen wir anlässlich von Staffel 3 auch mit The Walking Dead-Star Melissa McBride. Die Schauspielerin steckt gerade mitten in den Dreharbeiten zur finalen vierten Staffel und ließ sich sogar schon kleine Einblicke in die TWD-Zukunft abringen.

Schaut hier den Trailer zur 3. Staffel The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead Daryl Dixon - S03 Trailer (Deutsche UT) HD

Staffel 3 von The Walking Dead: Daryl Dixon habt ihr in Spanien gedreht. Hast du wirklich Spanisch gelernt, wie deine Figur Carol in der Serie?

Ich habe ein winziges bisschen Französisch gelernt, um lange genug dort zu überleben. Und der Witz ist: Das einzige, was ich mir gemerkt habe, ist "Wasser". Ich habe also all mein Französisch vergessen und mache jetzt mit Spanisch weiter. Ich bin gut darin, mir meine einzelne [spanische] Sätze zu merken. Aber am Ende des Tages frage ich mich schon wieder: "Was war das nochmal? Ich kann mich nicht erinnern!"

Frankreich ist so französisch und Spanien so spanisch! Es sind so tolle Drehorte. Spanien ruft viele staubige Spaghettiwestern-Gefühle auf und hat schöne Traditionen. Wenn ich mit den spanischen Cast- und Crew-Mitgliedern arbeite, ist da so ein Familienzusammenhalt. Es geht viel darum, an den vorigen Generationen festzuhalten.

In Staffel 3 sehen wir Carol auch wieder in einer Romanze. Bevorzugst du als Schauspielerin das Ausloten von Gefühlen oder eher die kämpferische Seite deiner Rolle?

Ich mag eine gute, ehrliche Szene. Egal, ob du nun gerade um dein Leben kämpfst oder jemandem offenbarst, wie du für ihn empfindest. Das ist es, was ich liebe.

The Walking Dead feiert dieses Jahr das 15. Jubiläum seit dem Start der Hauptserie. Gibt es da immer noch Facetten an Carol, die du gern erforschen willst?

Wenn man gute Drehbuchautoren hat, gibt es immer noch weitere Details, die man erforschen kann. Genau wie im echten Leben. Carol könnte sich erneut anderswo wiederfinden. Sie und Daryl könnten sich erneut zurück nach Amerika begeben ...

Wünschst du dir, mit euren Charakteren nach Amerika zurückzureisen?

Wo auch immer es passieren wird: Es wäre schön, zu sehen, was aus den dort Zurückgelassenen geworden ist. Auch über ihre eigenen Spin-offs hinaus.

In Episode 3 von The Walking Dead: Daryl Dixon erwähnt Carol den Bruder eines Freundes, der in Spanien lebt. Das versetzt Comic-Lesende natürlich in helle Aufregung, weil Rick Grimes' Bruder in Spanien war. Sollten wir in Zukunft weiter nach diesem Fingerzeig Ausschau halten?

[schmunzelt] Das mag vielleicht nur ein kleines Easter Egg sein. Wer weiß. Wenn daraus etwas wird oder schon geworden ist, könnte ich es dir natürlich nicht sagen. [lacht]

Natürlich darfst du nichts spoilern, aber ihr dreht gerade Staffel 4 von Daryl Dixon. Vielleicht kannst du zumindest mit drei Worten unsere Vorfreude anstacheln?

Oh. Ich kann nicht! – Das sind drei Worte, oder? "Ich. Kann. Nicht." [lacht] Ich kann sagen, dass es so viele tolle neue Locations in Spanien gibt, an denen wir drehen dürfen. Die Schauspielenden haben mehr Action. Es gibt viel Liebe. Und jede Menge psychologische Tauchgänge. Und noch so viel mehr Figuren, die wir treffen ... aber mehr kann ich wirklich nicht sagen. Tut mir leid.

Staffel 3 von Daryl Dixon umfasst insgesamt 7 Episoden, die noch bis zum 20. Oktober 2025 wöchentlich bei Magenta TV veröffentlicht werden. Die aktuell gedrehte 4. Staffel des The Walking Dead-Spin-offs soll zugleich die finale Season werden.

The Walking Dead im Podcast: Lohnt sich Daryl Dixon Staffel 3?

Die 3. Staffel der Horrorserie The Walking Dead: Daryl Dixon ist am 8. September 2025 bei Magenta TV gestartet und verlagert die Geschichte von Carol und Daryl nach Spanien. Das frische Setting und ein neuer Cast versprechen einen aufregenden Neuanfang. Zombie-Fan Max konnte die 7 neuen Folgen bereits sehen und verrät euch im Seriencheck, wie viel spanische pasión und Italowestern-Vibes wirklich in der The Walking Dead-Rückkehr stecken.

