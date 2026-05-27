The Walking Dead-Star Norman Reedus verliebte sich während Dreharbeiten in Spanien in diese autonome Gemeinde: "Ich möchte hier ein Haus kaufen"

Die The Walking Dead-Serie Daryl Dixon brachte Norman Reedus für die Dreharbeiten mehrfach nach Spanien. Ein bestimmter Ort hat ihn dort völlig umgehauen.

The Walking Dead-Fans warten aktuell gespannt auf die 4. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon, die noch immer ohne ein Startdatum auskommt. Die kommenden Folgen sind jedoch längst im Kasten, denn Norman Reedus feierte schon vor Monaten seinen offiziell letzten Drehtag im Horror-Universum.

Schon in der 3. Staffel ging es für Daryl und Carol (Melissa McBride) nach Spanien, wo die beiden auch in Staffel 4 einen großen Teil der Zeit verbringen werden. Während der Dreharbeiten hat das Land es Reedus angetan.

Norman Reedus war von The Walking Dead-Dreh in Spanien restlos begeistert

Daryl Dixon wurde in verschiedenen Orten Spaniens wie Kastilien und Léon, Madrid, die Region um Valencia, Katalonien und vielen weiteren gedreht. Dabei habe sich für Reedus eine bestimmte Region als großer Favorit herauskristallisiert. Im Interview mit unserer Schwesternseite SensaCiné erklärte der Schauspieler zum Start der 3. Staffel von Daryl Dixon:

Galicien ist mein Lieblingsort. Das Essen ist hervorragend. Ich bin eigentlich kein Strandmensch, ich mag es nicht, mir am Strand einen Sonnenbrand zu holen und ich mag weder Sand noch Strandbesucher. Aber die Strände Galiciens finde ich wirklich toll, weil sie geheimnisvoll, neblig, stürmisch und irgendwie unheimlich sexy sind. Ich mag Galicien wirklich sehr.

In Gespräch mit Cadena SER setzte Reedus laut SensaCiné noch einen drauf und schwärmte von einer bestimmten Gegend in Galicien, die in ihm sogar Heimatgefühle weckte:

Das ist meine Lieblingsgegend, die Costa da Morta, die ganze Gegend. Das Essen, die Architektur, die Menschen ... es ist so viel Leidenschaft spürbar. Die Leute wollen mit einem reden, sie wollen einen umarmen, sie wollen sich immer weiter unterhalten, einen allen vorstellen. Ihre Art zu sprechen ist anders. Ich möchte sogar ein Haus in Galicien.

Reedus wird sich entsprechend gefreut haben, dass er für die Dreharbeiten zu Staffel 4 erneut nach Spanien zurückkehren durfte. Wie lange Daryl und Carol in der Final-Season in dem sonnigen Land bleiben, steht bislang noch nicht fest. Zum Ende von Staffel 3 sitzen sie dort fest und suchen einen Weg zurück in die USA. Ob und wie ihnen das gelingt, werden die kommenden Folgen zeigen.

Mehr Star-Geschichten von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wann kommt The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 4?

Die 3. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon ist im September 2025 gestartet. Es ist wahrscheinlich, dass Staffel 4 rund ein Jahr später, also im Herbst 2026 bei AMC zurückkehrt. Hierzulande sind die neuen Folgen bei MagentaTV zu Hause, wo sie wahrscheinlich wieder kurz nach dem US-Start zu sehen sein werden.

Staffel 4 wird acht Episoden umfassen und die Geschichte von Daryl und Carol offiziell abschließen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer Schwesternseite SensaCiné erschienen.