The Walking Dead-Stars sind den Tränen nah: Nach 16 Jahren verabschiedet sich Norman Reedus von Daryl Dixon

Die The Walking Dead-Serie Daryl Dixon wird mit Staffel 4 enden. Für Norman Reedus ist der Abschied noch emotionaler als das Ende der Originalserie.

Über 15 Jahre lang stand Norman Reedus als Daryl Dixon für das The Walking Dead-Universum vor der Kamera. Auf 11 Staffeln The Walking Dead folgte direkt die Serien-Fortsetzung The Walking Dead: Daryl Dixon, die in den kommenden Monaten mit Staffel 4 beendet wird.

Bevor Fans erfahren, ob Daryl Dixon nach seinem Europa-Abenteuer einen Weg zurück in die USA findet und vielleicht sogar mit seinem besten Freund Rick Grimes wiedervereint wird, blickt Norman Reedus schon jetzt emotional auf den bereits gefilmten Abschied zurück.

The Walking Dead-Star Norman Reedus verabschiedet sich von Daryl Dixon

Die Dreharbeiten für das große Daryl Dixon-Finale liegen bereits einige Monate zurück. Mittlerweile drehte er schon ein vielversprechendes Horror-Projekt und beendete kürzlich eine Motorradreise durch die Mongolei. Mit etwas Abstand teilte er auf Instagram nun mehrere Fotos und rührende Worte zu seinem The Walking Dead-Abschied.

Nachdem ich nun aus der Mongolei zurück bin, gehe ich endlich diese Fotos durch, um mit der letzten Folge abzuschließen. Es fiel mir wirklich schwer, auch nur eines davon wegzulassen.

[...] das Gefühl der Erfüllung, als alles vorbei war, war einfach unglaublich. Es war so harte Arbeit, und ich habe so viel Herzblut hineingesteckt, dass ihr das sicher spüren werdet. Es war eine ganz besondere Staffel. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr sie seht. Diesmal ist das Gefühl einfach ganz anders.

Die Bilder zeigen Norman Reedus und Carol-Darstellerin Melissa McBride an ihrem letzten Drehtag sichtlich gerührt vom womöglich endgültigen Abschied ihrer Charaktere, die sie mehr als 15 Jahre lang verkörpert haben. Da darf Reedus verdienterweise auch im Alleingang eine Flasche Sekt leeren.

Warum der Produktionsabschluss des Spin-offs noch ein Stück emotionaler für Norman Reedus ist, lässt sich vielleicht damit erklären, dass die Zukunft des Charakters diesmal von Ungewissheit umgeben ist. Während des Drehs zum The Walking Dead-Finale stand bereits fest, dass Reedus ein paar Monate später erneut in die Rolle des Daryl Dixon schlüpft.

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Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Zukunft des Zombie-Franchise über die kommenden Staffeln der Spin-offs Daryl Dixon und The Walking Dead: Dead City hinaus ungewiss. Womöglich werden wir Daryls zottelige Haare in Staffel 4 zum allerletzten Mal zu sehen bekommen – egal, ob der Charakter im Serienfinale stirbt oder überlebt.

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 4?

Ein Startdatum für die 4. Staffel steht aktuell noch nicht fest. Wir rechnen mit einem Release im September 2026. Während die Daryl Dixon-Serie in den USA bei AMC beheimatet ist, erfolgt die Ausstrahlung hierzulande bei Magenta TV. Schon im Juli können sich Fans hingegen auf den Start der 3. Staffel von Dead City freuen.

In der 4. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon müssen sich Carol und Daryl weiterhin durch das postapokalyptische Spanien durchschlagen. Nach der Explosion ihres Bootes müssen sie an der Seite ihrer Begleiter – Antonio, Justina, Roberto und Codron – einen neuen Weg finden, um die iberische Halbinsel wieder verlassen zu können.