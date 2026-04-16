The White Lotus Staffel 4 kommt mit großer Story-Änderung in erstem Video: So haben wir den Serien-Hit noch nie gesehen

Die gefeierte HBO-Serie The White Lotus meldet sich mit dem ersten Video zu Staffel 4 zurück. In der Fortsetzung geht es zum Filmfestival in Cannes an der französischen Riviera.

Mit einer Wertung von 7,7 von 10 Punkten gehört The White Lotus nicht nur bei der Moviepilot-Community zu den besten Serien der letzten Jahre. Die bissige Gesellschaftssatire von Mike White konnte zahlreiche Golden Globes und Emmys einheimsen und war auch 2025 mit der ereignisreichen 3. Staffel wieder in aller Munde.

Jetzt soll ein neuer Urlaub für frische Gäste und Angestellte zum Albtraum werden, denn die 4. Staffel befindet sich nun offiziell in Produktion. Und eines ist sicher: So eine The White Lotus-Staffel haben wir noch nie gesehen.

The White Lotus spielt während des Filmfestivals in Cannes: Storyline von Staffel 4 enthüllt

Wie Variety berichtet, hat HBO erste Details zum Inhalt der kommenden Season verraten – und der hat es wirklich in sich. Denn nicht nur geht es in Staffel 4 an die Côte d'Azur in Frankreich. Es geht tatsächlich zum Filmfestival in Cannes:

Die vierte Staffel wird einer neuen Gruppe von White Lotus-Gästen und –Angestellten über den Verlauf einer Woche folgen, die während des Cannes Film Festivals stattfindet.

Damit wagt sich die Serie in ein völlig neues Gebiet vor. Die ersten drei Staffeln haben bisher stets an Orten gespielt, die eine Urlaubskulisse abseits tatsächlicher popkultureller oder weltpolitischer Ereignisse darstellte. Dass The White Lotus nun auf ein reales Event Bezug nehmen wird, ist äußerst spannend.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tatsächlich soll dafür sogar während des kommenden Filmfestivals in Cannes gedreht werden, wie Variety von einer Quelle erfahren haben will. Dieses findet vom 12. bis zum 23. Mai 2026 statt. Die Produktion soll sich die gesamte Festivalzeit auf dem Gelände aufhalten, der Cast wird für drei bis vier Tage in der zweiten Woche des Festivals erwartet und soll mindestens einmal über den roten Teppich schreiten.

Die Dreharbeiten der 4. Staffel haben bereits begonnen, wie das erste offizielle Set-Video enthüllt. Diese finden in den beiden Hotels Airelles Château de la Messardière und Hôtel Martinez statt, die in der Serie als White Lotus du Cap und White Lotus Cannes zu sehen sein werden. Darüber hinaus wird in St. Tropez, Monaco und Paris gedreht, der Handlungsort soll sich jedoch auf die Côte d'Azur beschränken.

Mehr Serien-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Komplette Besetzung von The White Lotus Staffel 4 enthüllt

Zusätzlich zur Handlung wurde nun auch der komplette Cast der kommenden Season enthüllt. Dieser fällt um einiges umfangreicher aus als bei den Vorgängern – und hat dazu gleich mehrere bekannte Namen im Gepäck. Dazu gehören:

Die Dreharbeiten sollen mehrere Monate andauern, daraufhin folgt eine umfangreiche Postproduktionsphase. Wir rechnen mit der 4. Staffel von The White Lotus daher 2027 bei HBO. Hierzulande wird die Serie bei Sky und WOW sowie HBO Max zu sehen sein.

Podcast: Die 20 besten Netflix-Serien aller Zeiten

Netflix veröffentlicht bereits seit 13 Jahren Original-Serien. Doch welche der über 1000 Titel sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 Netflix-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand aus Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.