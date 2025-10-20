The Witcher muss noch 3 Bücher verfilmen: So geht es mit Geralt, Ciri und Yennifer in Staffel 4 weiter

The Witcher geht in die finale Phase. Diese Woche startet Staffel 4 mit Liam Hemsworth als neuer Geralt. Insgesamt erwarten uns noch zwei Staffeln und die müssen diese drei Bücher aufgreifen.

Große Veränderungen begleiten die kommende, 4. Staffel von The Witcher. Neben der Übernahme von Liam Hemsworth als Titelcharakter wird es eine Menge weiterer neuer Gesichter in der Serie geben. Darüber hinaus stehen die finalen zwei Staffeln unter dem Thema, Ciri wiederzufinden. Unsere Held:innen Geralt, Ciri und Yennifer sind nach den Ereignissen der 3. Staffel auf dem Kontinent verstreut und suchen den Weg zueinander.

In der 4. Staffel The Witcher befindet sich Ciri in Nilfgaard

Feuertaufe (Band 3)

Der Schwalbenturm (Band 4)

Die Dame vom See (Band 5).

Auf der Netflix-eigenen Website Tudum erklärte Showrunner Lauren Schmidt Hissrich , dass die Staffeln 4 und 5 nicht nur die letzten der Serie sind, sondern auch gemeinsam gefilmt wurden. Daher ist einerseits zu erwarten, dass wir, andererseits bedeutet das auch, dass diedarin verarbeitet werden:

Am Ende der 3. Staffel hat Ciri (Freya Allan) sich in Nilfgaard wiedergefunden. Dort traf sie auf die Verbrecherbande, die sich die Ratten nennt. Wie es mit Ciri weitergeht, gibt es hier detailliert zu lesen. Gemeinsam mit den Ratten wird Ciri ihre eigenen Abenteuer erleben und ihre Kräfte erforschen.

Yennefer wird Teil eines Zirkels von Zauberinnen, die die Welt von The Witcher lenken wollen

In den Romanen Feuertaufe und Der Schwalbenturm schließt eine Gruppe von Zauberinnen sich zu einem Konvent zusammen, nachdem Magier Vilgefortz (Mahesh Jadu) nicht nur die Zauberer, sondern die gesamten nördlichen Reiche verraten hat. Unter der Führung von Philippa Eilhart (Cassie Clare) ist es das Ziel dieser Loge der Zauberinnen, Ciri vor Nilfgaard zu retten. Jedoch sieht der Plan auch vor, sie mit einem Thronfolger zu verheiraten, um der Magie einen zentralen Platz in der Welt zu ermöglichen.

Yennefer (Anya Chalotra) wird kurzzeitig Teil des Konvents, verfolgt aber ihre eigenen Pläne. Genau wie Geralt möchte sie Ciri retten, um sie zu beschützen. Für die Serie wird dieser Teil der Story vermutlich etwas verändert werden, denn schon im Trailer ist zu sehen, dass Yennefer eine prominentere Rolle im Kampf gegen Vilgefortz und der Ausbildung einer Armee von Zauberinnen einnehmen wird.

Geralt macht sich auf den Weg, um Ciri zu retten

Am Ende von Staffel 3 erholte sich Geralt im Brokilon-Wald von seinen Wunden und erfuhr schließlich, dass Ciri in Nilfgaard gefunden und dort zu Kaiser Emhyr var Emreis (Bart Edwards) gebracht wurde. Um Ciri vor dem Kaiser zu retten, macht Geralt sich auf den Weg nach Nilfgaard.

Dabei wird er zunächst von Rittersporn (Joey Batey) und der Bogenschützin Milva (Meng'er Zhang) begleitet, bevor sich in Staffel 4 weitere Personen anschließen. Zu Geralts Mannschaft stoßen in der Vorlage Feuertaufe auch der Zwerg Zoltan Chivay (Danny Woodburn), der in Ungnade gefallene Ritter von Nilfgaard Cahir (Eamon Farren) und der mysteriöse Emil Regis (Laurence Fishburne).

Da sich das Weltgeschehen durch Ciris Verschwinden und den Verrat von Vilgefortz verändert hat, wird es für Geralt immer schwerer, seine politische Neutralität zu wahren. Immer wieder muss er Entscheidungen für oder gegen eine Seite im Krieg zwischen Nilfgaard und den nördlichen Königreichen treffen, um zu Ciri zu gelangen.

Wann startet Staffel 4 bei Netflix?

Die neuen Folgen mit dem Einstand von Liam Hemsworth starten am 30. Oktober 2025 bei Netflix. Die Staffel wird, wie alle Staffeln zuvor, acht Folgen enthalten, die alle gleichzeitig veröffentlicht werden.