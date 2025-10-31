The Witcher Staffel 4: Diese Neuerungen bringt Liam Hemsworth als Geralt in die Rolle

In der neuen 4. Staffel von The Witcher spielt Liam Hemsworth die Hauptrolle als Geralt nach Henry Cavill. Die Showrunnerin hat die Unterschiede zwischen beiden Hexer-Versionen erklärt.

Seit kurzem ist die 4. Staffel des Fantasy-Hits The Witcher bei Netflix verfügbar. Die aktuelle Season der Serie kommt mit einer großen Veränderung, denn erstmals schlüpft Liam Hemsworth (Die Tribute von Panem) in die Hauptrolle des Geralt von Riva nach dem Henry Cavill-Aus. Auch wenn die Figur optisch sehr ähnlich daherkommt, unterscheidet sich Hemsworths Darstellung des Hexers teils deutlich von seinem Vorgänger.

Liam Hemsworth bringt bei The Witcher neue Merkmale in seinen Geralt

Im offiziellen Presseheft zu The Witcher Staffel 4, das uns vorliegt, geht Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich konkret auf die Unterschiede zwischen Hemsworths und Cavills Geralt ein. Zunächst war es allen Beteiligten wichtig, optische Markenzeichen wie das weiße Haar, die gelben Augen und die schwarze Lederkleidung beizubehalten. Daneben unterscheidet sich Hemsworths Geralt in anderen Details:

Uns fiel auf, dass unser Geralt, obwohl sie im Buch beschrieben werden, nicht viele Narben hatte. Deshalb entschieden wir uns endgültig dafür, Liam mit einer Narbe im Gesicht einzuführen. Wir sprachen auch viel über Geralts Stimme. Liam ist Australier, hat also einen anderen natürlichen Akzent, und wir diskutierten ausführlich, was wir wollten und was uns wichtig war. Liam hat die Tiefe und Rauheit, die wir mit Geralt verbinden, wunderbar eingefangen und ihr gleichzeitig seine eigene Seele verliehen.

Ein weiterer Unterschied, der uns auffiel, war Liams Körperlichkeit in seinen Bewegungen. Er hat eine viel entspanntere Haltung, die Schultern zurück, und er betritt einen Raum mit einer Haltung, die ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Wohlbefindens vermittelt. Wir sind begeistert davon, wie Liam die Figur Geralt an seine eigenen Stärken angepasst hat.

Hier könnt ihr noch den Trailer zu The Witcher Staffel 4 schauen:

The Witcher - S04 Trailer (Deutsch) HD

Die Unterschiede und neuen Merkmale könnt ihr jetzt selbst bei Netflix überprüfen. Alle 8 Folgen von The Witcher Season 4 könnt ihr seit dem 30. Oktober 2025 im Abo streamen.

Wann kommt die 5. Staffel von The Witcher zu Netflix?

Die nächste Season wird das große Finale der Netflix-Serie markieren. Da sie schon komplett abgedreht worden ist, steht dem Abschluss von The Witcher nichts mehr im Weg. Die letzten Folgen mit Liam Hemsworth in der Hauptrolle sollen irgendwann 2026 zu Netflix kommen.

