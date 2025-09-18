The Witcher Staffel 4 überschreibt sogar Henry Cavill-Szenen: Es gibt Beweise

Henry Cavill wird ab Staffel 4 von Netflix' The Witcher von Liam Hemsworth ersetzt. Die Neubesetzung des Hexers geht aber noch einen Schritt weiter.

Henry Cavill hat die Rolle des Hexers Geralt von Riva zwar hinter sich gelassen, doch die Fantasy-Serie The Witcher geht trotzdem bei Netflix weiter. Nach drei Staffeln wird die Rolle fortan von Liam Hemsworth übernommen, allerdings will die Geschichte den Darstellerwechsel nicht einfach unkommentiert lassen. Jetzt häufen sich die Beweise, dass Staffel 4 unsere Erinnerungen an Henry Cavill überschreiben möchte.

The Witcher Staffel 4 ersetzt bekannte Henry Cavill-Momente mit Liam Hemsworth

Vieles deutet darauf hin, dass The Witcher Staffel 4 mit der Behauptung beginnen könnte, dass Geralt von Riva in der Serie schon immer das Gesicht von Liam Hemsworth getragen hat. Unterstützt wird die Vermutung von einem frisch veröffentlichten Szenenbild zu den neuen Folgen.

Wer genau hinschaut, erkennt, dass Liam Hemsworth auf dem Bild die bekannte Hexer-Rüstung aus der ersten Staffel trägt. Und nicht nur das: Er scheint sich in der bekannten Szenerie der Eröffnungsszene der Netflix-Adaption zu befinden, in der Geralt in einem nebligen Sumpf die gefährliche Kikimora zur Streckte brachte. Diese ist sogar im Hintergrund zu erspähen.

Bereits im Frühling letzten Jahres enthüllten Setbilder von den Dreharbeiten, dass auch Geralts legendärer Kampf gegen Zauberer Vilgefortz aus Staffel 3 mit Liam Hemsworth nochmal neu gedreht wurde. Wie viele weitere ikonische Henry Cavill-Schlüsselmomente überschrieben werden und in welcher Form diese Remake-Szenen in Staffel 4 eingebunden werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Erwartet uns vielleicht eine Art Previously-On-Montage, die Geralts bisherige Erlebnisse noch mal rekapituliert – aber diesmal mit Liam Hemsworth? Eine Möglichkeit für die Erklärung des neuen Geralt-Gesichts liefert die Buchvorlage von Autor Andrzej Sapkowski selbst. Darin kommt ein Mädchen namens Nimue in der fernen Zukunft mit der Jahrhunderte alten Legende von Geralt, Ciri und Yennefer in Kontakt. Vielleicht sieht der Hexer in ihrer Vorstellung einfach etwas anders aus.

Die Figur der Nimue ist sogar schon für Staffel 4 bestätigt und wird von 3 Body Problem-Darstellerin Eve Ridley verkörpert.

Mehr zu The Witcher:

Wann startet The Witcher Staffel 4 bei Netflix?

Bereits diesen Herbst meldet sich die Fantasy-Serie nach über zwei Jahren endlich zurück. Die 4. Staffel von The Witcher wird am 30. Oktober 2025 bei Netflix erscheinen. Alle acht neuen Episoden werden direkt auf einmal veröffentlicht.

Danach ist aber noch nicht Schluss: Die Geschichte um Geralt, Yennefer und Ciri erhält noch eine finale 5. Staffel, die derzeit in Großbritannien gedreht wird. Das große Fantasy-Finale startet voraussichtlich im Herbst 2026.