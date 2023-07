The Witcher-Star freut sich auf Serienzukunft ohne Henry Cavill: "Alles muss einmal ein Ende haben"

Die 3. Staffel von The Witcher ist die letzte für Henry Cavill. Unter Fans herrscht vor allem Trauer über diese Entwicklung. Ein Star aus der Netflix-Serie freut sich allerdings schon auf Liam Hemsworth.

Leider ist die 3. Staffel von The Witcher richtig gut. Das macht den nahenden Abschied von Henry Cavill nämlich nur schlimmer. Noch drei Folgen lang wird er als Geralt von Riva in der Netflix-Serie zu sehen sein. Ab Staffel 4 wird dann Liam Hemsworth seine Rolle übernehmen.

Für Fans der Serie ist der Wechsel besonders ärgerlich. Es brauchte drei Staffeln bis die aus Geralt, Ciri und Yennefer bestehende Hexer-Familie wirklich zusammenfand. Jetzt wird sie wieder auseinander gebracht. Doch so schwer der Abschied auch fällt: Yennefer-Darstellerin Anya Chalotra blickt der Serienzukunft ohne Cavill hoffnungsvoll entgegen.

The Witcher-Zukunft ohne Henry Cavill: Anya Chalotra freut sich auf Liam Hemsworth

Netflix Yennefer und Geralt haben sich endlich gefunden

"Alles muss einmal ein Ende haben", sagt Anya Chalotra im Moviepilot-Interview. Sie vermisse ihren Ex-Drehpartner zwar, trotzdem freut sie sich auf die nächste Phase des Fantasy-Epos, das ab Staffel 4 von Liam Hemsworth angeführt wird. Warum der Wechsel auch etwas Gutes sein kann?

Es wird schön und erfrischend sein, Liam dabei zu haben. Es ist immer gut, wenn man neue Energie in etwas einbringt, das man schon so lange macht. In dem Fall seit fünf Jahren.

In dieser Zeit wirkte sie an drei Staffeln The Witcher mit. Drei Staffeln, in denen sie mit Henry Cavill die Chemie zwischen Geralt und Yennefer erarbeitet und aufgebaut hat. Dass sie diese Figuren-Dynamik nun mit einem komplett neuen Schauspieler weiterentwickeln muss, betrachtet Chalotra "nicht als Herausforderung", auch wenn sie den neuen Witcher noch nicht persönlich getroffen hat.

Wir werden uns auf jeden Fall über die Liebe zu den Charakteren austauschen. Ich weiß, dass er viel Hingabe für die Rolle des Geralt mitbringt. Und ich freue mich schon darauf, mit ihm zusammen herauszufinden, wie es weitergeht.

Liam Hemsworth als neuer Geralt: Die größte The Witcher-Veränderung lässt noch einige Zeit auf sich warten

Beim ursprünglichen The Witcher-Casting soll der Tribute von Panem-Star Liam Hemsworth bereits ein Favorit für die Rolle gewesen sein. Nun muss er eine gewaltige Aufgabe stemmen: Enttäuschte Fans davon überzeugen, dass er das Erbe Cavills würdig fortführen kann.

Ob ihm das gelingt, werden wir frühestens 2025 erfahren. So lange müssen wir mindestens noch auf den Start von The Witcher Staffel 4 warten. Vorerst steht uns aber noch eine letzte Schlacht mit Henry Cavill in Staffel 3 bevor.



Mehr zu The Witcher:

Wann kommt The Witcher Staffel 3, Teil 2 zu Netflix?

The Witcher Staffel 3 wird bei Netflix in zwei Teilen veröffentlicht. Ausgabe 1 mit insgesamt fünf Folgen steht seit dem 29. Juni 2023 bei Netflix zum Abruf bereit. Die restlichen drei Folgen werden am 27. Juli 2023 veröffentlicht.