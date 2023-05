The Witcher verliert nicht nur Henry Cavill: Für Staffel 3 wird bereits ein anderer Star ausgetauscht

In The Witcher Staffel 3 ist Henry Cavill ein letztes Mal als Geralt zu sehen. Ein anderer Star ist aber schon vorher ausgestiegen und musste neu besetzt werden.

In wenigen Wochen beginnt Henry Cavills großer Netflix-Abschied. Die 3. Staffel der Fantasy-Saga The Witcher ist für ihn die letzte. Nach seinem Ausstieg wird der grummelige Hexer Geralt von Riva zukünftig von Liam Hemsworth verkörpert.

Henry Cavill ist nicht der einzige Star, der The Witcher verlässt. Ein Darsteller ist ihm zuvorgekommen und bereits vor Staffel 3 ausgestiegen. Einer der gefährlichsten Widersacher Geralts wurde daher für die 3. Staffel neu besetzt.

The Witcher Staffel 3 tauscht Bösewicht Rience mit neuer Besetzung aus

In den neuen Folgen wird der aus Staffel 2 bekannte böse Zauberer Rience nicht mehr von Darsteller Chris Fulton verkörpert. Das berichtete Redanian Intelligence bereits vor einiger Zeit.

Der Grund für Chris Fultons Aussteig ist einfach: Er wurde nämlich für die 7. Staffel der Zeitreise-Serie Outlander in einer größeren Rolle besetzt. Da die Dreharbeiten fast zeitgleich starteten, konnte Fulton nicht zu The Witcher zurückkehren. Der Charakter wurde mit Schauspieler Sam Woolf neu besetzt.

In dem kürzlich veröffentlichten ersten Teaser zu The Witcher Staffel 3 können Fans bereits einen ersten Blick auf den neuen Rience erhaschen. Bis auf die verheilten Narben hat sich Rience kaum verändert.

Netflix Staffel 2-Rience (links) vs. Staffel 3-Rience (rechts)

Die 3. Staffel von The Witcher basiert auf dem Roman Die Zeit der Verachtung. Darin spielt der sadistische Feuermagier nur eine relativ kleine Rolle. Riences Auftritt wird daher in Staffel 3 nicht allzu umfangreich ausfallen. Für den neuen Rience-Darsteller Sam Woolf ist dies bereits die zweite Netflix-Produktion. Zuvor verkörperte er in der 5. Staffel von The Crown Queen Elisabeths Sohn Prinz Edward.

Wann startet The Witcher Staffel 3 bei Netflix?

Die 3. Staffel von The Wither wird nicht komplett, sondern in zwei Teilen veröffentlicht. Die ersten 5 Folgen starten am 29. Juni 2023 auf Netflix. Nach einer mehrwöchigen Pause werden die restlichen 3 Folgen ab dem 27. Juli 2023 verfügbar sein. Alle wichtigen Infos zu The Witcher Staffel 3 findet ihr hier.



Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.