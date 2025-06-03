Erst suspendiert, dann rausgeschrieben: Warum Thomas Gibson Criminal Minds nach 12 Jahren wirklich verlassen musste

Nach 11 Staffeln hat Thomas Gibson das Set von Criminal Minds zum letzten Mal verlassen. In kurzer Zeit wurde seine Figur aus der Serie geschrieben und das hatte einen triftigen Grund.

Die meiste Zeit über war Thomas Gibson eines der prägenden Gesichter der Serienkiller-Serie Criminal Minds. Als Aaron Hotchner war von Staffel 1 an bis zur 12. Staffel eines der am längsten beteiligten Cast-Mitglieder und gehörte zu den letzten Originaldarsteller:innen. Als sein Rauswurf verkündet wurde, gab es viele Gerüchte zu körperlichen Auseinandersetzungen und einige Fans boykottierten Criminal Minds sogar.

Thomas Gibson wurde wegen eines Streits mit einem Drehbuchautor gefeuert

Offenbar gab es gleich mehrere Probleme mit Thomas Gibson am Set von Criminal Minds. Wie Variety 2016 berichtete, gab es bereits 2010 und 2013 (während Staffel 5 und 8) erste Auseinandersetzungen mit ihm beim Dreh und auch Probleme außerhalb des Sets. So soll er den Regie-Assistenten Ian Woolf gestoßen haben und später unter Alkoholeinfluss gefahren und dafür festgenommen worden sein.

Auch sonst war sein Verhalten bestenfalls sprunghaft und er wurde am Set mehrfach wütend und aggressiv. Das führte des Öfteren zu Streitereien, die schließlich während der 12. Staffel dazu führten, dass er vom Criminal Minds-Set geschmissen wurde. Nachdem er daraufhin für zwei Folgen suspendiert wurde, schrieben die Autor:innen ihn letztlich ganz aus der Serie. Die Häufung an Fehltritten bedeutete das Ende seiner Figur in Criminal Minds.

Nach dem Ende von Criminal Minds nach Staffel 15 startete drei Jahre später das Spin-off Criminal Minds: Evolution mit einigen der bekannten Stars der Originalserie. Laut einem Artikel von US Weekly 2023 hofften viele Fans auch auf eine Rückkehr von Gibson. Dies erscheint allerdings bis heute sehr unwahrscheinlich.

Thomas Gibson hält sich seit seinem Rauswurf bei Criminal Minds eher bedeckt

Thomas Gibson hat seit seinem Ausscheiden von Criminal Minds nur wenig an anderen Projekten gearbeitet. 2017 sprach er in dem Drama Axis eine Rolle und 2019 spielte er eine Hauptrolle in Shadow Wolves - Evil Can't Hide in the Dark.

Ob Thomas Gibson wieder in anderen und größeren Rollen zu sehen sein wird, ist unklar. Bisher hat der Schauspieler weder veröffentlicht, dass er sich zur Ruhe setzen will, noch Interesse an einer Rückkehr zu Criminal Minds bekundet.