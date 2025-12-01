Thomas Gottschalk gibt trauriges Update zu seinem Gesundheitszustand – und erklärt damit kuriosen Auftritt bei Bambi-Verleihung

Vor wenigen Wochen schockierte Thomas Gottschalk die deutsche TV-Landschaft mit seinem Auftritt bei der Bambi-Verleihung. Jetzt erklärt er, warum er sich an diesem Abend so verhalten hat. Der Grund könnte nicht trauriger sein.

Am 6. Dezember sollte eigentlich der letzte TV-Auftritt von Thomas Gottschalks Karriere sein. Dennoch tauchte er in den letzten Wochen immer wieder im Fernsehen auf. Bei Der Quizchampion fungierte er Anfang November als Experte für Film und Fernsehen. Bei der Bambi-Verleihung verlieh er kurz darauf den Preis "Legende" in der Musikbranche und überreichte den Bambi der Sängerin Cher.

Beide Auftritte sorgten beim Publikum für einen großen Aufschrei. Gottschalk wirkte zunehmend verwirrt, verhaspelte sich und schien desorientiert. Auch seine Bemerkung, Cher sei "die einzige Frau, die ich in meinem Leben erst genommen habe", kritisierten Zuschauer:innen scharf. Jetzt bringt Thomas Gottschalk selbst Licht ins Dunkel und gibt ein trauriges Update zu seinem Gesundheitsstatus.

Thomas Gottschalk erklärt öffentlich: Er leidet unter einer Krebserkrankung

In einem Interview mit Bild offenbarte Thomas Gottschalk nun, was monatelang niemand wusste: "Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs." Bereits um Juli dieses Jahres wurde bei der Wetten, dass..?-Legende ein bösartiger Tumor (epitheloides Angiosarkom – geht von den Zellen der Blutgefäße aus) festgestellt worden. Laut seiner Frau Karina, die ebenfalls am Gespräch teilnahm, musste Gottschalk sofort mehrmals operiert werden, da mehr Gewebe befallen sei, als zunächst vermutet.

Anstatt sich eine Pause zu gönnen, zeigte sich Gottschalk trotz seiner Diagnose und Behandlung im Fernsehen. Im Nachhinein bezeichnete er seine Entscheidung als einen riesigen Fehler. Der Entertainer müsse starke Schmerzmittel nehmen und bei der Bambi-Verleihung sei dem Paar klar geworden, welche Nebenwirkungen die Medikamente bei Gottschalk auslösen. "Als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken", erklärte Gottschalk seinen Zustand. Er habe die öffentlichen Auftritte nicht abgesagt, um sich nicht weiterer Häme auszusetzen.

Am Freitagabend wurde Gottschalk mit dem österreichischen TV-Preis Diamant-Romy ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung sei der TV-Legende schließlich klar geworden: "Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden." Die negativen Reaktionen auf seine letzten Auftritte hatten vor allem Karina zugesetzt: "Das war für mich die Hölle, weil ich ja die Wahrheit kenne." Trotz der Erkrankung habe Gottschalk seinen Humor nicht verloren und habe seiner Ehefrau mit seiner positiven Einstellung geholfen, über die schlimme Diagnose hinwegzukommen.

Thomas Gottschalks letzter Auftritt im TV: Das ist bekannt

Am 6. Dezember will Thomas Gottschalk offiziell seine TV-Karriere beenden: Am Samstag läuft Denn sie wissen nicht was passiert um 20:15 Uhr bei RTL. Ob Gottschalk nach seinem Gesundheitsupdate noch an der Show teilnehmen wird, oder sie bereits im Vorfeld aufgezeichnet wurde, bleibt abzuwarten. Bis jetzt soll die Ausgabe wie gewohnt ausgestrahlt werden.