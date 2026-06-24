"Thomas Gottschalk hat es besser gemacht": Die Kaulitz-Zwillinge rechnen mit fieser Kritik für ihre Wetten, dass..?-Moderation

Im Dezember 2026 werden Bill und Tom Kaulitz die Moderation beim ZDF-Klassiker Wetten, dass ..? übernehmen. In einem Interview mit Johannes B. Kerner spricht einer der Zwillinge nun überraschnend offen über diese gigantische Herausforderung.

Nachdem sich Thomas Gottschalk 2023 von der Wetten, dass..?-Bühne verabschiedet hat, war es lange Zeit still um die kultige ZDF-Show. Doch dann sorgte eine Meldung für DIE Überraschung des Jahres: Die Tokio-Hotel-Lieblinge Bill und Tom Kaulitz werden die Moderation übernehmen. Jetzt sprach Tom Kaulitz in einem Interview über das kommende TV-Highlight – und überrascht mit Neuigkeiten, die nicht allen gefallen dürften.

Bill und Tom werden nicht zum nächsten Gottschalk: Deshalb ist ihre Moderation nicht der Anfang einer neuen Ära

Am 5. Dezember 2026 wird live aus Halle (Saale) die Rückkehr der wohl bekanntesten Abendshow überhaupt gefeiert: Wetten, dass..? flimmert zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder über unsere Bildschirme. Bill und Tom Kaulitz, die nicht nur als Musiker, sondern längst auch als Podcaster, Netflix-Dokusstars und Entertainer erfolgreich sind, wollen der Wettshow neues Leben einhauchen.

Während viele anfangs dachten, dass die Promi-Zwillinge dauerhaft die Moderation übernehmen würden, sieht die Realität ganz anders aus: Wetten, dass..? mit den Kaulitzen bleibe laut BILD eine einmalige Sache. Schon zuvor wurde bekannt, dass das ZDF nicht direkt eine neue Ära einläutet, in der die Wettshow regelmäßig läuft. Stattdessen möchte man erst einmal austesten, ob das Konzept noch heute funktioniere.

"Will nicht die beste Moderation machen": So meistern die Kaulitz-Zwillinge die riesige Herausforderung

Bill und Tom Kaulitz sind es gewöhnt, vor tausenden Menschen auf der Bühne die Sau rauszulassen. Trotzdem dürfte es ein ganz anderes Kaliber sein, eine Sendung zu übernehmen, die Millionen von Deutschen an nostalgische Zeiten vor dem Fernseher erinnert. Bei der Sendung Bestbesetzung, die bei MagentaTV läuft, hakt Moderator Johannes B. Kerner bei Tom Kaulitz nach, wie ihm es vor diesem großen Karriereschritt geht.

Zunächst verrät Tom, dass Wetten, dass..? ihn schon immer begleite: "Wir kennen alle Stufen. Als Kind vor dem Fernseher sitzen, dann als Band aufzutreten, als Wettpate da sein [...] und jetzt dürfen wir es präsentieren." Der Gitarisst gibt zu, dass ein "Riesendruck" auf den beiden laste, trotzdem will er sich nicht die Leichtigkeit nehmen lassen: "Was soll schon groß passieren, außer dass wir uns ein paar Mal verhaspeln." Er rechne ohnehin bereits damit, dass die Leute sagen werden: "Thomas Gottschalk hat es besser gemacht."

Die Philosophie der Brüder sei, nicht die gute Laune zu verlieren: "Ich will nicht die beste Moderation machen. Die hat bestimmt schon jemand anders gemacht. Wir wollen maximalen Spaß."