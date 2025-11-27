Thomas Gottschalk überrascht mit Renten-Beichte: So wenig bekommt der Wetten, dass..?-Star nach seinem TV-Aus

Thomas Gottschalk will nur noch einmal im deutschen Fernsehen auftreten und sich dann in den Ruhestand begeben. Doch der Moderator verrät, dass er gar nicht so viel Rente bekommen soll.

Thomas Gottschalk kündigte schon im Mai sein baldiges TV-Aus an. Nach seinem Bambi-Auftritt bestätigte er es nochmal: Er tritt nur noch einmal bei Denn sie wissen nicht, was passiert auf und beendet dann seine TV-Karriere. Wie sein Ruhestand aussehen wird, erklärt er jetzt selbst.



Was Thomas Gottschalk im Ruhestand machen will

Im BUNTE Magazin-Interview wurde Thomas Gottschalk gefragt, wie er seinen baldigen Ruhestand verbringen will. So will er sich erstmal ein Jahr vollständig zurückziehen, mit einer kleinen Einschränkung, wie Gottschalk verrät: "Wir wollen viel reisen. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe."

Gottschalk offenbart aber auch, dass er kein Testament geschrieben hat, da er keine Angst vor dem Tod hat. "Man spürt früh genug, wenn es so weit ist. Und bis dahin lebe ich gern", so der Entertainer. Er sieht es als "disziplinarische Herausforderung" an, alt zu werden und findet, er habe ein erfülltes Leben gehabt.



"Kriege einen knappen Tausender": Gottschalk überrascht mit kleiner Rente

Neben seinen Plänen für seinen kommenden Ruhestand zeigt er auch auf, wie viel Rente er bekommen wird. "Ich kriege einen knappen Tausender. Immerhin war ich Redakteur beim Bayerischen Rundfunk.", erklärt Gottschalk. Es sollen genau 915,79 Euro sein, die er bekommen soll.



Doch Fans müssen sich keine Sorgen um den baldigen Rentner machen, denn Gottschalk hat durch genügend andere Projekte ausgesorgt. Neben seinen zahlreichen Moderationen ist er auch viele Werbekooperationen eingegangen – am bekanntesten wohl die mit Haribo.

So könnt ihr Gottschalks letzten TV-Auftritt sehen

Der letzte TV-Auftritt von Thomas Gottschalk soll am 6. Dezember bei Denn sie wissen nicht, was passiert um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen sein. Die Show kann auch im Nachhinein auf RTL+ angeschaut werden.

