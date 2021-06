Thor 4: Marvel-Fans rasten wegen Chris Hemsworths Muskeln aus, sogar Wrestling-Legende ist beeindruckt

Chris Hemsworth hat für den Marvel-Film Thor 4 knallhart trainiert. Auf einem neuen Bild präsentiert er seine Arme und schüchtert damit Fans und Hulk Hogan ein.

Chris Hemsworths Arme brauchen in Thor 4: Love and Thunder eine eigene Postleitzahl. Der Marvel-Star trainierte für seinen neuen MCU-Blockbuster so brutal, dass sie beim Dreh-Schluss des MCU-Films letzte Woche den Rahmen des Instagram-Posts sprengten.

Marvel-Dreh beendet: Thor 4-Star sprengt mit Bizeps das Internet

Die Reaktionen der Marvel-Fans überschlagen sich. Hier kommen einfach zu viele Komponenten zusammen. Was soll das Popkultur-Internet tun? Die Füße still halten, wenn Chris Hemsworth und Taika Waititi so ein Bild posten? (Thor im Mondo-Stil: Bei Amazon für 34,99 Euro *)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Selbst Wrestling-Legende Hulk Hogan, der seinem jungen Konkurrenten vor einem Jahr noch nicht mal das Öl auf den Muskeln gönnte, zeigt sich beeindruckt.

Hier sind die besten Reaktionen auf Chris Hemsworths brachiale Thor 4-Muskeln

Hulk Hogan, den Hemsworth in einem Biopic für Netflix verkörpern wird, glaubt, dass sein Konkurrent mit diesen Schinken an den Armen selbst den legendär großen Wrestler Andre the Giant besiegen könnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn das Spongebob-Memen mit den aufblasbaren Muskelarmen nur einmal richtig angewendet wurde, dann hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ganz normale Reaktion auf den Chris Hemsworth-Body in Capslock.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gott ist eine Frau [oder ein homosexueller Mann oder ganz einfach jemand, der/die sich gerne schöne Menschen ansieht, Anm. d. Autors] und sie wusste ganz genau, was sie getan hat, als sie Chris Hemsworth erschuf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Chris Hemsworth kommt inzwischen recht nah an die Comic-Vorbilder heran:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Chris Hemsworth besteht nur aus Armen [...]

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Thor 4 startet am 5. Mai 2022 in den Kinos.

LGBTQ+ Meilensteie: 19 Serien, die wir feiern

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben Max und Andrea ihre liebsten LGBTQ+ Meilensteine in Serien gesammelt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Serien haben Tabus gebrochen, welche liegen uns persönlich am Herzen? Von den Simpsons über Game of Thrones bis hin zu Orange Is the New Black haben wir alles abgedeckt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.