In diesem Thriller bei Netflix zeigt ein Altmeister des Kinos über 114 Minuten, dass er es immer noch drauf hat

Seit Jahrzehnten beschert er uns große Filme als Regisseur und Schauspieler. Seinen jüngsten Thriller gibt es aktuell im Abo bei Netflix als Stream – nicht verpassen!

Regisseure wie Martin Scorsese, Ridley Scott und Steven Spielberg sind schon weit über das Rentenalter hinaus. Glücklicherweise liefern sie uns noch immer große Blockbuster. Einer darf in dieser Liste auch nicht fehlen: Clint Eastwood. Mit seinen stolzen 96 Jahren ist er noch immer aktiv. Zuletzt bescherte er uns den Gerichtsfilm Juror #2, den ihr unbedingt gesehen haben solltet.

Juror #2 bei Netflix: Ein vermeintlich glasklarer Fall

Justin Kemp (Nicholas Hoult) ist ein Autor von Lifestyle-Romanen. Seine Frau Allison (Zoey Deutch) ist hochschwanger, als er überraschend zum Geschworenen eines Prozesses berufen wird. Es wird ein grausamer Mord verhandelt: James Sythe (Gabriel Basso) wird beschuldigt, seine Partnerin Kendall (Francesca Eastwood) getötet zu haben.

Für die Staatsanwältin (Toni Collette) scheint der Fall eindeutig. Doch als immer mehr Details bekannt werden, kommen Justin Zweifel auf: Könnte er gar selbst für den Tod der Frau verantwortlich sein? Schließlich hatte er an besagtem Tag einen Unfall. An genau derselben Stelle.

Ähnlich wie die anderen Jurymitglieder will Justin Kemp das Verfahren möglichst schnell hinter sich bringen. Nicht nur gibt es lediglich eine Aufwandsentschädigung. Seine Frau steht außerdem kurz vor der Geburt. Im Laufe des Verfahrens ändert sich seine Meinung jedoch stark.

Clint Eastwood stellt die Hauptfigur und auch uns Zuschauende vor ein schwieriges moralisches Dilemma. Einerseits ist Justin der Wahrheit und Aufklärung verpflichtet, andererseits würde er durch seine Fahrerflucht und die fahrlässige Tötung wichtige Jahre seines neugeborenen Kindes verpassen.

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Ein Thriller im Gericht: Auf den Spuren eines Klassikers

Die Grundidee von Juror #2 dürfte euch sicherlich bekannt vorkommen. Sidney Lumets Die zwölf Geschworenen ist schließlich einer der berüchtigtsten Filme, die sich mit Gerichtsverfahren befassen. Auch auf unserer Liste der besten Filme aller Zeiten steht er vollkommen zurecht auf Platz 7. Eastwood ist es nun gelungen, eine interessante Abwandlung davon zu inszenieren.

Statt sich mit der gesamten Gruppe zu befassen, liegt der Fokus auf den inneren Zweifeln des zweiten Jurors. Nicholas Hoult ist dabei die perfekte Besetzung. Die Kamera bleibt immer nah an seinem Gesicht und seinen Emotionen. Dadurch fällt es selbst in ruhigen Momenten leicht, zu erahnen, was in ihm brodeln muss.

Obwohl Täter und Ablauf von Anfang an bekannt sind, bleibt Juror #2 bis zum Schluss spannend. Ich habe die gesamte Laufzeit von 114 Minuten mitgefiebert, wie am Ende wohl entschieden wird. Wenn ihr euch auch in den Sog dieses Falls ziehen lassen wollt, habt ihr aktuell im Abo von Netflix die Chance dazu.