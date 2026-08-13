Einzigartiger Thriller-Raubzug startet heute: Einen Heist-Film wie LifeHack habt ihr garantiert noch nie gesehen

Heute startet ein neuer Thriller im Kino, der sein Verbrechen auf verblüffende Weise erzählt: Aus der Perspektive junger Scammer saugt euch LifeHack in einen äußerst spannenden Internet-Krimi.

Die Palette von Heist-Filmen, in denen sich Menschen mit krimineller Energie reiche Beute ergaunern, reicht von eleganten Casino-Überfällen wie in Ocean's Eleven bis zu knallharten Bankraub-Formaten wie The Town - Stadt ohne Gnade. Als Fan des Genres war ich umso gespannter, was die ausschließlich auf Bildschirmen erzählte junge Filmform "Screenlife" mit so einer Geschichte anstellen würde – und wurde nicht enttäuscht. Ab dem heutigen 10. September 2026 könnt auch ihr LifeHack im Kino erleben.

Minderjähriger Raubzug im Netz: LifeHack macht uns am Bildschirm zu Mitverschwörern

Gleich zu Beginn klärt LifeHack Unwissende auf, was "Script Kiddies" sind: (meist minderjährige) Amateur-Hacker, die Schwachstellen im Code einer Internetseite nutzen, um anderen zu schaden oder Geld für sich selbst abzuzweigen. Auch die vier befreundeten Gaming-Fans Kyle (Georgie Farmer), Alex (Yasmin Finney), Sid (Roman Hayeck-Green) und Petey (James Scholz) kennen sich im World Wide Web ziemlich gut aus.

Als sich die Gelegenheit bietet, einen millionenschweren Bitcoin-Heist gegen den prominenten Milliardär Don Heard (Charlie Creed-Miles) in die Wege zu leiten, zögern sie nicht lange. Mithilfe von sozialen Medien, gefälschten Identitäten und ihrem Coding-Talent handeln sie sich aber schnell mehr als nur Reichtum ein.

Schaut hier den Trailer zu LifeHack:

Mittlerweile existiert eine ganze Reihe Screen Movies (aka Screenlife Films). Diese "Desktop-Filme" entfalten sich visuell ausschließlich über (Computer-)Bildschirme. Geprägt vom Verfasser des Manifests dieser jungen Filmart, Wanted-Regisseur Timur Bekmambetov, lotete dieses Format seine Machart schon mehrfach spannend aus: Unknown User gab dem Ganzen einen übernatürlichen Horrordreh. In Searching nutzte ein verzweifelter Vater das Internet für die Suche nach seiner verschollenen Tochter. In Profile forschte eine Online-Journalistin Rekrutierungstaktiken von Terroristen hinterher. Missing ließ eine Tochter nach ihrer entführten Mutter fahnden.

Wie Menschen von Scammern betrogen werden, war schon mehrfach Gegenstand von Filmen, wie zum Beispiel Jason Stathams The Beekeeper. LifeHack hingegen nutzt die Unmittelbarkeit des Screenlife-Formats, um diesmal auf die Seite der Online-Betrüger zu wechseln. Und damit zielt Regisseur Ronan Corrigan erfolgreich ins digitale Herz der modernen Gesellschaft.



LifeHack entfaltet sich als rasanter Thriller ohne Handbremse

Während sich die Hauptfiguren von LifeHack gerade noch mit alten Videos zu Mentos-Cola-Experimenten an den Beginn ihrer Freundschaft erinnern, wird im nächsten Fenster schon eine App gestartet, die beim Telefonat mit einer Service-Hotline die eigene Stimmlage zu einem erwachsenen Bass absenkt.

Soziale Medien sind sowieso der beste Weg, um Zielpersonen auszuspionieren. Die (kriminellen) Möglichkeiten des Internets präsentieren sich hier grenzenlos. Dass die meisten von uns sich nur an der Oberfläche der technischen Optionen bewegen, macht – teilweise erschreckend – klar, wie einfach es ist, sich in der Opferrolle dieser Gleichung wiederzufinden.



Doch keine Angst: Alle, die schon einmal einen Cursor über den eigenen Computerbildschirm geführt haben, können sich in LifeHack hineinversetzen. Und selbst wer von Kryptowährung nur begrenzt etwas versteht, sollte der Erzählung folgen können, sofern ihr nichts gegen viele Eindrücke auf einmal habt. Denn zwischen WhatsApp-Chats, Musik-Playlists und Videospiel-Kampagnen wechselt der Krimi mit seinem rasanten Erzähltempo schneller, als man durch einen TikTok-Feed scrollen kann.

Mehr als einmal musste ich während dieses atemlosen Filmtrips, der an der Schwelle zur Sinnesüberlastung balanciert, an How to Sell Drugs Online (Fast) denken. Auch in der ruhelos-verspielten Netflix-Serie schenkte ich meine Sympathien den jungen Protagonisten, bevor sie immer grenzwertigere Entscheidungen trafen. Doch in einer Erzählung mit der unbändigen Energie eines Duracell-Hasen konnte und wollte ich mich diesem Sog auch gar nicht entziehen.



Moderner Bildschirm-Krimi (nicht nur) für die TikTok-Generation

Nach 35 Minuten hat LifeHack lediglich einen kurzen Durchhänger, denn die jungen Antihelden erreichen unverhofft schnell ihr Ziel. Doch wenn ihre Überlegenheit kippt, holt der Krimi nur kurz Luft, um mich in den nächsten digitalen Kaninchenbau zu scheuchen, wo schon eine neue Wendung wartet. Zu jedem Heist gehören schließlich auch die unerwarteten Stolpersteine, bei denen spontane Improvisation erforderlich ist.

In diesem Strudel aus Ereignissen verkörpern die Jungstars ihre Rollen zwar glaubhaft, aber ihre Charaktere bleiben trotzdem fast so oberflächlich wie die Computerbildschirme, vor denen sie sitzen. Die gefeierte Yasmin Finney nach Heartstopper in einer neuen Rolle zu sehen, mag Fans also freuen, doch das schnelle Tempo zwackt auch einiges vom Potenzial ihrer Figurenentwicklung ab.

Trotz teils ernster Situationen bleibt LifeHack über seine 97 Minuten Laufzeit hinweg immer kurzweilig, ohne komplett düster zu werden. Für das Screenlife-Format passt das hervorragend. Wie viel Nachhall der Film zwei Wochen später noch haben wird, muss sich jedoch erst zeigen. Doch für die Freude am Moment sowie einen Schnappschuss der Moderne (wenn auch noch ohne große KI-Thematisierung) wartet hier im Kino ein unterhaltsam-mitreißender Ausflug ins Netz.