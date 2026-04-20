Brandaktuelle Thriller-Serie mit Jessica Chastain kommt doch noch: Wegen einer Tragödie wurde der Start 2025 abgesagt

In dieser Thriller-Serie versuchen Ermittler:innen Anschläge zu verhindern, bevor sie passieren. Ausgerechnet wegen eines durchgeführten Attentats wurde sie dann auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Start für die Miniserie The Savant war bereits für den September 2025 auf Apple TV geplant gewesen, wurde aber nur drei Tage vor der Veröffentlichung abgesagt. Grund dafür war das tödliche Attentat auf den rechtsextremen US-Aktivisten Charlie Kirk. Nun bestätigte Hauptdarstellerin Jessica Chastain gegenüber Variety , dass die Serie definitiv erscheinen wird.

Jessica Chastain bestätigt Veröffentlichung von The Savant

In The Savant infiltriert Chastain als Undercover-Ermittlerin Hassgruppen im Internet, um inländische Extremisten zu stoppen. Die hochaktuellen Themen entwickelten nach dem Mord an Kirk eine noch größere Brisanz. Apple verkündete damals in einem offiziellen Statement, dass nach sorgfältiger Abwägung die Serie auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben werde.

Mit der Entscheidung zeigte sich Chastain nicht einverstanden, wie sie damals auf Instagram verkündete:

The Savant dreht sich um die Helden, die jeden Tag die Gewalt verhindern möchten, bevor sie passiert. Ihren Mut zu ehren fühlt sich dringlicher an als jemals zuvor.

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Umso schöner, dass die Schauspielerin die guten Neuigkeiten nun bekannt gab. Bei der Verleihung des Breakthrough Prize in Santa Monica wurde sie auf dem roten Teppich nach der Veröffentlichung von The Savant gefragt, woraufhin sie antwortete:

Früher war es so nach dem Motto: 'Ich weiß nicht, ob wir sie jemals sehen werden', aber jetzt kann ich sagen: 'Wir werden sie sehen.'

Neben Chastain gehören unter anderem auch Nnamdi Asomugha (Beasts of No Nation), Pablo Schreiber (The Wire) und James Badge Dale (The Pacific) zum Cast. Entwickelt wurde die achtteilige Miniserie von Melissa James Gibson, die auch Co-Schöpferin der Netflix-Serie Anatomie eines Skandals war und Drehbücher für The Americans und House of Cards schrieb.

Wann erscheint The Savant auf Apple TV?

Ein genaues Startdatum verriet die Oscarpreisträgerin nicht. Variety soll von Brancheninsidern erfahren haben, dass Apple einen Start im Juli 2026 plant. Offiziell wurde dieser Zeitraum bisher nicht bestätigt.