Heute startet eine neue Thriller-Serie, die Krimi-Fans nicht verpassen dürfen: Sie basiert auf einer 10-teiligen Romanreihe

Wer sich am liebsten die Zeit mit düsteren Serienstoffen vertreibt, sollte einen Blick auf die heute startende Thriller-Krimi-Produktion Nocturne werfen. Moviepilot erklärt euch die Details zur Romanadaption.

Ein Mordermittler, ein Serienkiller und ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit. Das sind die Genre-Elemente, aus denen die neue Krimi-Thriller-Serie Nocturne gestrickt ist. Ab heute läuft die Produktion nach einer beliebten Romanreihe beim Streamer Apple TV und Fans abgründiger Crime-Stoffe sollten einen Blick riskieren.

Neue Thriller-Krimi-Serie startet heute: Darum geht es in Nocturne

Die Serie basiert auf der schwedischen Kommissar-Joona-Linna-Romanreihe von Lars Kepler. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich in Wirklichkeit das verheiratete Autorenduo Alexandra Coelho und Alexander Ahndoril. Nocturne adaptiert die Bücher Lazarus und Der Sandmann und stellt Ray Donovan-Star Liev Schreiber als Hauptfigur Jonah Lynn ins Zentrum der Handlung.

Der Ex-Soldat ist mittlerweile Mordermittler in Philadelphia und bekommt es mit dem Serienkiller Jurek Walter (Stephen Graham) zu tun, der schließlich Jonahs Familie ins Visier nimmt. Um ihn zu stoppen, schickt Jonah seinen Schützling, die FBI-Agentin Saga Bauer (Zazie Beetz), auf eine gefährliche Undercover-Mission.

Hier könnt ihr noch den deutschen Trailer zu Nocturne schauen:

Nocturne - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Joona Linna-Reihe erscheint seit 2009 und umfasst bislang zehn Bände, daher könnte die Apple TV-Serie definitiv noch weitere Staffeln bekommen. Bislang gibt es zur Zukunft von Nocturne aber noch keine festen Infos. Showrunner der Serienadaption ist John Hlavin (Shooter), der zusammen mit Schöpfer Rowan Joffe (28 Weeks Later) auch einige der Drehbücher geschrieben hat.

In ihrer positiven Nocturne-Review für den Guardian lobt Lucy Mangan vor allem die Schauspielperformance von Graham als Serienkiller:

Im weiteren Verlauf der Serie verstärkt sich langsam der Eindruck, dass sie doch etwas weniger beeindruckend ist, als sie zunächst zu sein versprach – und ein wenig hohler, als sie selbst glaubt. Doch dann taucht Graham wieder auf, und das Adrenalin, das angesichts seiner strahlenden Bösartigkeit durch den eigenen Körper schießt, verdrängt jeden rationalen Gedanken und man ist sofort wieder völlig in den Bann gezogen.

Es ist die perfekte Serie für Halloween, besonders für all jene, die sich vor der Bedrohung, die in allzu menschlicher Gestalt auf Erden wandelt, weit mehr fürchten als vor allem, was uns – dem Glauben nach – das Übernatürliche entgegenschleudern könnte.

Wo und wie streamt Nocturne bei Apple TV?

Der Streaming-Dienst veröffentlicht am heutigen Freitag, den 30. Oktober 2026, die ersten beiden Folgen der Krimi-Thriller-Serie. Der Rest der insgesamt zehn Folgen umfassenden Season folgt dann einzeln im Wochentakt. Das Finale erscheint also am 25. Dezember im Abo von Apple TV.

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