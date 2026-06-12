Thriller-Meister Sebastian Fitzek liebt diese Krimiserie: Sie hat 7 Staffeln, 88 Folgen und ist ein Meisterwerk

Bestseller-Autor Sebastian Fitzek hat eine Schwäche für eine Krimiserie, die hierzulande lange unter dem Radar lief. Doch aus ihr stammt sein Lieblingsdetektiv aller Zeiten.

Sebastian Fitzek gilt in Deutschland als Meister des Thriller- und Kriminal-Genres. Seine Romane, wie Die Therapie oder Der Heimweg, wurden bereits erfolgreich als Filme und Serien verfilmt. Da verwundert es nicht, dass Fitzek selbst gerne mal eine gute TV-Serie anschaltet, die sich mit Verbrechen und packenden Ermittlungen beschäftigt.

In einem Interview schwärmte Fitzek vor wenigen Jahren von einer bestimmten Serie, die in Deutschland lange unter dem Radar geflogen ist. Dabei umfasst sie ganze sieben Staffeln und 88 Folgen und gilt nicht nur für Fitzek als absolutes Meisterwerk.

Sebastian Fitzek schwärmt von Krimi-Hit The Shield: "Fantastisch verfilmt"

2021 wurde Fitzek vom Spiegel zu seinem Lieblingsdetektiv im Film gefragt. Seine Antwort fiel eindeutig aus:

Vic Mackey in The Shield, eine meiner absoluten Lieblings-Cop-Serien. Kongenial gespielt, fantastisch verfilmt, und man merkt jeder Szene an, dass es hier auch eine reale Vorlage gibt, so authentisch ist das Ganze.

The Shield - Gesetz der Gewalt dreht sich um das Strike Team der Polizei in Los Angeles, die unter der Führung von Detective Vic Mackey auf Verbrecherjagd gehen und dadurch die Kriminalitätsrate im Bezirk spürbar drücken können. Dabei nehmen sie es mit der Wahl ihrer Mittel jedoch nicht immer genau, weshalb sie für Captain David Aceveda ein Dorn im Auge bilden. Doch ihre Erfolge geben ihnen Recht.

Die Kriminalserie ist 2002 beim US-Sender FX Network an den Start gegangen und dort bis 2008 auf acht Staffeln gekommen. The Shield wurde von Shawn Ryan entwickelt, der sich zuvor unter anderem mit der Buffy-Spin-off-Serie Angel - Jäger der Finsternis einen Namen gemacht hatte und später unter anderem die Serien S.W.A.T. und The Night Agent ins Leben rief. Ryan wurde für die Serie lose vom Rampart-Skandal der späten 90er und frühen 2000er Jahre in Los Angeles inspiriert, bei dem über 70 Polizist:innen der Korruption und des Fehlverhatens beschuldigt wurden.

Fitzeks Lieblingsdetektiv Vic Mackey wurde in der Serie von Michael Chiklis dargestellt, den man unter anderem aus der Serie Der Polizeichef - Eis im Blut sowie den Fantastic Four-Filmen der 2000er kennt. Neben Chiklis standen in The Shield unter anderem Fallout-Star Walton Goggins, Catherine Dent (Steven Spielbergs Taken), Kenny Johnson (Blade) und David Rees Snell (Last Resort) vor der Kamera.

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In Deutschland lief The Shield lange nicht im Free-TV

Die Serie wurde damals mit Begeisterung aufgenommen. Bei der Moviepilot-Community hält The Shield etwa eine starke Wertung von 8,3 von 10 Punkten bei über 1800 Stimmen. Auch bei Rotten Tomatoes kommt die Krimiserie auf einen Kritiken-Score von 90 Prozent gegen einen Publikums-Score von 96 Prozent.

Dennoch konnte sich die Serie nicht lange im deutschen Free-TV halten und war dort jahrelang gar nicht vertreten. Die deutsche Erstausstrahlung fand 2004 auf ProSieben statt, der Sender nahm die Serie jedoch nach nur einer Staffel wieder aus dem Programm. 2007 wagte Kabel Eins einen neuen Versuch, doch auch dort konnte sich The Shield aufgrund schwacher Quoten nicht lange halten. Erst 2012 hat der Sender die Serie wieder ins Programm aufgenommen, zuvor war sie hierzulande nur auf dem Bezahlsender AXN zu sehen.

Sebastian Fitzek hat The Shield offenbar trotz aller Hürden gesehen und für gut befunden. Wenn ihr jetzt unbedingt einmal reinschauen wollt, müsst ihr euch jedoch auf eine Enttäuschung einstellen, denn ähnlich wie die klägliche Free-TV-Geschichte gibt es The Shield aktuell bei keinem Streaming-Dienst in der Flat zu sehen. Ihr könnt die Serie jedoch etwa bei Apple TV, Amazon Prime Video und Maxdome als Kauftitel erwerben.