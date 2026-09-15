Verstörender Thriller mit brillantem Robert Pattinson: Primetime sieht auch im finalen Trailer extrem düster und spannend aus

Der fünfte Film mit Robert Pattinson in diesem Jahr kann sich auch im neuesten, beeindruckend fiesen Trailer sehen lassen. Es geht noch mal um Primetime.

Primetime mit Robert Pattinson wird offensichtlich ein echtes Highlight. Der neueste, finale Trailer macht noch einmal ganz besonders deutlich, wie düster und verstörend der Thriller wird. Auch, wie eindrucksvoll der Odyssee-Star seine Rolle spielt, lässt sich hier schon sehr gut erahnen.

Der finale Trailer zu Robert Pattinsons Thriller Primetime ist da

A24 hat den zweiten, langen und damit finalen Trailer vorm Kinostart von Primetime veröffentlicht. Der wirft nochmal ein neues Licht auf den von Robert Pattinson gespielten Chris Hansen und seine Machenschaften als ruchloser TV-Moderator.

Primetime fungiert weniger als Biopic denn als abgründige Mediensatire und harter Thriller. Hier dreht sich alles um die Reality TV-Sendung To Catch a Predator, die 2006 tatsächlich ausgestrahlt wurde und für Furore gesorgt hat. Aber am besten seht ihr selbst.

Hier der Trailer zu Primetime:

In To Catch a Predator wurden in erster Linie pädosexuelle Gewalttäter (oder jene, die es werden wollten) vor laufender Kamera vorgeführt, in die Falle gelockt und nicht selten sogar festgenommen. Das Ganze war allerdings aus medienethischen Gesichtspunkten durchaus fragwürdig und wurde höchst kontrovers aufgenommen. In Primetime wird dementsprechend massiv die Kehrseite der Medaille beleuchtet.

Im Mittelpunkt dessen stehen sowohl der getriebene Chris Hansen, der zwar ursprünglich etwas Gutes im Sinn hatte, aber zu allem bereit scheint, als auch die Produzentin Andie Bender (Merritt Wever). Sie interessieren vor allem die Einschaltquoten.

So gut ist Primetime, der neue Thriller mit Robert Pattinson

Moviepilot-Chefredakteurin Jenny konnte Primetime schon beim Filmfestival von Venedig sehen und verrät in ihrer Filmkritik, dass ihr euch auf diesen harten Thriller wirklich freuen könnt. Zumindest, wenn ihr kein Problem mit harten Themen und düsteren Tönen habt. Robert Pattinsons neuer Film ist ihr zufolge düster, unheimlich und verstörend.

Der Hauptdarsteller brilliert offenbar in Primetime, aber Co-Star Skyler Gisondo mache seine Sache "fast noch beeindruckender". Er stehle Robert Pattinson fast ein bisschen die Show und das könnte daran liegen, dass die von ihm verkörperte (Opfer-)Rolle "noch keine dieser verdorbenen Fernsehgestalten ist, die durch die Kulissen von Primetime geistern".

Der reguläre Filmstart erfolgt am 24. September dieses Jahres.