Thriller mit dem wohl besten Schauspieler unserer Zeit erobert Netflix-Charts – nur ein deutscher Hit ist beliebter

Einer der größten Stars unserer Zeit setzt sich in den Netflix-Charts durch: Der epische Rache-Thriller Mann unter Feuer steht dort auf Platz 2 nach der Rom-Com She Said Maybe.

Denzel Washington dominiert nach wenigen Tagen die Netflix-Charts – mit einer Ausnahme

Denzel Washington ist für seine Fans eine lebende Legende. Die New York Times kürte ihn vor fünf Jahren sogar zum besten Schauspieler des 21. Jahrhunderts – und dieses Jahr startet er mit einer neuen Streaming-Sensation durch . Auf Netflix erobert gerade einer seiner berühmtesten Thriller die Charts.zeigt ihn als den herzlichen Beschützer und gnadenlosen Killer, den Millionen Zuschauer:innen verehren.

Mann unter Feuer dreht sich um den ehemaligen CIA-Agenten John Creasy (Washington), der mittlerweile großzügig dem Alkohol frönt. Als Bodyguard für die kleine Lupita (Dakota Fanning) findet er neuen Lebensmut und eine Aufgabe. Doch dann wird das Mädchen von mexikanischen Kriminellen entführt, die ihren Vater erpressen wollen. Und Creasy begibt sich auf einen blutigen Kriegspfad.

Schaut hier den Trailer zu Mann unter Feuer:

Mann unter Feuer - Trailer (Deutsch)

Mann unter Feuer ist erst kürzlich bei Netflix im Programm gestartet und hat sich sofort weit oben in den Charts positioniert. Auf dem ersten Platz thront allerdings immer noch die deutsche Rom-Com She Said Maybe, in der die Protagonistin mit einer lebensverändernden Überraschung konfrontiert wird.

So sehen die aktuellen Netflix-Chars der Filme aus:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

